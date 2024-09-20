14 شهيدا جراء الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو)

وقالت الوزارة إن المستشفيات اللبنانية استقبلت حتى الآن تسعة وخمسين جريحا، من بينهم ثمانية جرحى حالتهم حرجة.

وكانت عدة انفجارات دوت عصر اليوم الجمعة، في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله اللبناني.









أحد المباني المستهدفة في الضاحية

واستهدف القصف مبان سكنية في منطقة الجاموس بالضاحية مخلفا دمارا كبيرا.

بدورها نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله إن هدف الاغتيال في بيروت هو إبراهيم عقيل رئيس دائرة العمليات في حزب الله.

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر الجمعة تصعيدا كبيرا في جبهة جنوب لبنان، غداة انفجارات الاتصال اللاسلكية التي استهدفت مقاتلي الحزب يومي الثلاثاء والأربعاء.