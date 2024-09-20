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حماس تصدر بيانا بعد اغتيال إبراهيم عقيل

9/20/2024 11:58:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان صادر الليلة، القائد إبراهيم عقيل، وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان.


وقالت حماس إن استشهاد القائد عقيل، على طريق القدس، وفي معركة الإسناد البطولية التي تخوضها المقاومة الإسلامية في لبنان، دعماً للشعب الفلسطيني في غزة، إلى جانب الأشقاء في محور المقاومة؛ يؤكد مجدداً وحدة المصير والمسار.


وتاليا نص البيان بالكامل:


"بسم الله الرحمن الرحيم


تصريح صحفي


نعي وتعزية في استشهاد القائد الكبير إبراهيم عقيل، وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان


نتقدّم في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إلى الإخوة في حزب الله، وإلى الشعب اللبناني الشقيق بخالص التعازي بارتقاء القائد الكبير إبراهيم عقيل (الحاج عبد القادر)، الذي ارتقى إلى العلا مع ثلّة من القادة الشهداء، في عملية اغتيال جبانة نفّذتها طائرات الاحتلال الفاشي في ضاحية بيروت الجنوبية، بعد مسيرة طويلة ومشرّفة قضاها على درب الجهاد والمقاومة.


إن استشهاد القائد الكبير الحاج إبراهيم عقيل، على طريق القدس، وفي معركة الإسناد البطولية التي تخوضها المقاومة الإسلامية في لبنان، دعماً لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، إلى جانب الأشقاء في محور المقاومة؛ يؤكد مجدداً وحدة المصير والمسار، وكلنا إيمان وثقة بوعد الله ونصره على الاحتلال الصهيوني الغاشم، الذي يستهدف فلسطين ولبنان وأمن واستقرار المنطقة.


ننعى القائد الحاج عبد القادر، ونتقدّم بخالص العزاء وجميل المواساة، إلى عائلة الشهيد، والإخوة في قيادة حزب الله، والشعب اللبناني الشقيق، كما نثمّن التضحيات العظيمة التي يقدّمها مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان، وإصرارهم على مواصلة دعمهم وإسنادهم لشعبنا الذي يتعرض لإبادة وحشية على أيدي النازيين الجدد من الصهاينة المجرمين.


نؤكد أن هذه الجريمة التي أقدم عليها الاحتلال؛ هي حماقة سيدفع ثمنها، وأن دماء الشهيد القائد إبراهيم عقيل، وشهداء شعبنا وأمتنا التي أُهْريقَت على درب القدس؛ ستكون لهيباً يلفح هذا الكيان المصطنع، وخطوة كبرى تقرّبنا من زوال الاحتلال عن أرضنا المباركة واقتلاعه من منطقتنا العربية بإذن الله.


حركة المقاومة الإسلامية – حماس".

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