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واشنطن: لدينا خلافات مع إسرائيل

9/20/2024 11:58:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكجورك "لا نتفق مع الحكومة الإسرائيلية بأن الحرب في لبنان ستعيد السكان للشمال".
وأضاف: "لدينا خلافات مع إسرائيل بشأن التكتيكات وكيفية قياس مخاطر التصعيد".

وتابع ماكجورك أن الوضع الحالي مثير للقلق للغاية و"هدفنا التوصل لتسوية دبلوماسية في الشمال".

وأردف: "من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، ونواصل العمل لتحقيق ذلك".

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