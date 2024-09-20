واشنطن: لدينا خلافات مع إسرائيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال منسق البيت الأبيض
لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكجورك "لا نتفق مع الحكومة
الإسرائيلية بأن الحرب في لبنان ستعيد السكان للشمال".
وأضاف: "لدينا
خلافات مع إسرائيل بشأن التكتيكات وكيفية قياس مخاطر التصعيد".
وتابع ماكجورك أن الوضع
الحالي مثير للقلق للغاية و"هدفنا التوصل لتسوية دبلوماسية في الشمال".
وأردف: "من
الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، ونواصل العمل لتحقيق ذلك".
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