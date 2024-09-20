إيران تتوعد بمعاقبة المعتدين على سفيرها في لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مندوب إيران في
الأمم المتحدة أمير سعيد إيرافاني إن الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء، وإن طهران
ستعاقب المعتدين على سفيرها في لبنان.
وأضاف أن بلاده تمارس
أقصى ضبط للنفس، وأنها تحذر "من السلوكيات الحمقاء للكيان الصهيوني".
وكان مندوب إيران قال في رسالة للأمم المتحدة،
مؤخرا، إن بلاده ستتابع الهجوم على سفيرها بلبنان وتحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات
للرد.
وكان السفير أصيب جراء انفجار جهاز اتصال ضمن
الموجة الأولى من الاستهداف الإسرائيلي لشبكة الاتصال التابعة لحزب الله.
MENAFN20092024000072011014ID1108698559
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.