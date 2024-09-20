Saturday, 21 September 2024 10:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إيران تتوعد بمعاقبة المعتدين على سفيرها في لبنان

9/20/2024 11:58:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مندوب إيران في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرافاني إن الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء، وإن طهران ستعاقب المعتدين على سفيرها في لبنان.
وأضاف أن بلاده تمارس أقصى ضبط للنفس، وأنها تحذر "من السلوكيات الحمقاء للكيان الصهيوني".

وكان مندوب إيران قال في رسالة للأمم المتحدة، مؤخرا، إن بلاده ستتابع الهجوم على سفيرها بلبنان وتحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات للرد.

وكان السفير أصيب جراء انفجار جهاز اتصال ضمن الموجة الأولى من الاستهداف الإسرائيلي لشبكة الاتصال التابعة لحزب الله.

MENAFN20092024000072011014ID1108698559

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث