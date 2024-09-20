مجلس الأمن يحذر من التصعيد ويدعو إلى ضبط النفس بلبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حذّر مجلس الأمن
الدولي من التصعيد عقب تفجيرات أجهزة اتصال في لبنان والغارة الإسرائيلية على
الضاحية الجنوبية لبيروت، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
جاء ذلك في كلمات
ألقاها مندوبو الدول الأعضاء خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي في نيويورك،
لبحث التطورات الأخيرة في لبنان.
وبناء على طلب من
الجزائر، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة استمع
خلالها إلى إحاطتين من مسؤولين رفيعي المستوى بالأمم المتحدة حول التطورات الأخيرة
في لبنان والمنطقة.
وفي وقت سابق الجمعة،
أعلن لبنان استشهاد 14 وإصابة 66، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء في غارة
إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة
اللبنانية.
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