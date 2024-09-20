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الجيش الأميركي: دمرنا مسيرة أطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين

9/20/2024 11:58:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت القيادة الوسطى الأميركية، فجر اليوم الجمعة، "دمرنا طائرة مسيّرة أُطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن فوق البحر الأحمر".
وأضافت القيادة أن "المسيّرة كانت تشكل تهديدا وشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية".

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