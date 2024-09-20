الجيش الأميركي: دمرنا مسيرة أطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين

الجيش الأميركي: دمرنا مسيرة أطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين
التاريخ
9/20/2024 11:58:44 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت القيادة الوسطى
الأميركية، فجر اليوم الجمعة، "دمرنا طائرة مسيّرة أُطلقت من مناطق سيطرة
الحوثيين في اليمن فوق البحر الأحمر".
وأضافت القيادة أن
"المسيّرة كانت تشكل تهديدا وشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن
التجارية".
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