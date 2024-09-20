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44 شهيدا وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال مناطق متفرقة في غزة

9/20/2024 11:58:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 44 مواطنا فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر الجمعة.
وأفاد الدفاع المدني، باستشهاد 44 مواطنا بغارات للاحتلال استهدفت مناطق متفرقة من القطاع.

واستشهد مواطنان بغارتين في محافظة شمالي القطاع، أحدهما في استهداف منزل لعائلة "أبو ربيع" في بيت لاهيا، والثاني جراء قصف مركبة في بلدة بيت حانون أسفر أيضا عن إصابة عدد آخر.

وفي مدينة غزة، استشهد 18 مواطنا بنحو 6 غارات متفرقة، استهدفت الأولى منزلا لعائلة الشيخ بحي الدرج ما أسفر عن استشهاد 6 بينهم سيدتان، بينما استشهد 6 آخرون بينهم 3 أطفال وسيدتان في قصف استهدف منزلا لعائلة "أبو الهطل" وسط المدينة.

كما استشهد مواطن نتيجة قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع الشعف، كما استشهد مواطن بقصف على منزل لعائلة الزرد، وثالث بقصف في محيط مدرسة الحرية بحي الزيتون.

وفي محيط مفترق العباس غرب مدينة غزة استشهد ثلاثة مواطنين بقصف الاحتلال لحافلة تقل نازحين.

وفي المحافظة الوسطى، استشهد 10 مواطنين في غارتين، الأولى استهدفت شاليه تؤوي نازحين ما أسفر عن استشهاد 9 بينهم 3 أطفال و4 سيدات، فيما استهدفت الغارة الثانية شقة سكنية غرب السوق الجديد في مخيم النصيرات ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وفي مدينة رفح جنوبي القطاع، استشهد 14 مواطنا في غارتين استهدفت الأولى منزلا لعائلة ضهير ما أسفر عن استشهاد 13 بينهم أطفال وسيدات، بينما استهدفت الثانية دراجة نارية في منطقة خربة العدس ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، إلى أكثر من 41 ألفا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95 ألفا، في حين ما تزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض. (وفا)

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