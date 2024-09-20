44 شهيدا وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال مناطق متفرقة في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد 44 مواطنا
فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق
عدة في قطاع غزة منذ فجر الجمعة.
وأفاد الدفاع المدني،
باستشهاد 44 مواطنا بغارات للاحتلال استهدفت مناطق متفرقة من القطاع.
واستشهد مواطنان
بغارتين في محافظة شمالي القطاع، أحدهما في استهداف منزل لعائلة "أبو
ربيع" في بيت لاهيا، والثاني جراء قصف مركبة في بلدة بيت حانون أسفر أيضا عن
إصابة عدد آخر.
وفي مدينة غزة، استشهد
18 مواطنا بنحو 6 غارات متفرقة، استهدفت الأولى منزلا لعائلة الشيخ بحي الدرج ما
أسفر عن استشهاد 6 بينهم سيدتان، بينما استشهد 6 آخرون بينهم 3 أطفال وسيدتان في
قصف استهدف منزلا لعائلة "أبو الهطل" وسط المدينة.
كما استشهد مواطن
نتيجة قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع الشعف، كما استشهد مواطن بقصف على
منزل لعائلة الزرد، وثالث بقصف في محيط مدرسة الحرية بحي الزيتون.
وفي محيط مفترق العباس
غرب مدينة غزة استشهد ثلاثة مواطنين بقصف الاحتلال لحافلة تقل نازحين.
وفي المحافظة الوسطى،
استشهد 10 مواطنين في غارتين، الأولى استهدفت شاليه تؤوي نازحين ما أسفر عن
استشهاد 9 بينهم 3 أطفال و4 سيدات، فيما استهدفت الغارة الثانية شقة سكنية غرب
السوق الجديد في مخيم النصيرات ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين.
وفي مدينة رفح جنوبي القطاع،
استشهد 14 مواطنا في غارتين استهدفت الأولى منزلا لعائلة ضهير ما أسفر عن استشهاد
13 بينهم أطفال وسيدات، بينما استهدفت الثانية دراجة نارية في منطقة خربة العدس ما
أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين.
وفي حصيلة غير نهائية،
ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/
أكتوبر من العام الماضي، إلى أكثر من 41 ألفا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما
بلغت حصيلة الإصابات 95 ألفا، في حين ما تزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض. (وفا)
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