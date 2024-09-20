شهيد وإصابات بقصف الاحتلال منزلا في خان يونس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد شاب فلسطيني
وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مدينة خان
يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية،
باستشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة
"مخيمر" في المدينة.
كما أصيب 3 مواطنين
آخرين في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين وسط خان يونس، بينما قصفت طائرات الاحتلال
موقعا في محيط مجمع ناصر الطبي غربا.
وأطلقت مدفعية
الاحتلال قذائفها ونيرانها صوب المناطق الغربية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
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