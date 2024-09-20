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شهيد وإصابات بقصف الاحتلال منزلا في خان يونس

9/20/2024 11:58:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة "مخيمر" في المدينة.

كما أصيب 3 مواطنين آخرين في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين وسط خان يونس، بينما قصفت طائرات الاحتلال موقعا في محيط مجمع ناصر الطبي غربا.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها ونيرانها صوب المناطق الغربية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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