مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس وجنين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اندلعت مواجهات عقب
اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الجمعة/ السبت، بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس.
وقال رئيس بلدية
سبسطية محمد عازم، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق كثيف للنار وقنابل
الغاز السام، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات.
كما اقتحمت قوات
الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة جنين.
وأفادت مصادر محلية،
بأن عددا من آليات الاحتلال، اقتحم المدينة من حاجز الجلمة إلى منطقة خلة الصوحة
والحي الشرقي، وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين، واعتقلت
الشاب قسام شافعي.
وأضافت المصادر، أن
مواجهات اندلعت في الحي الشرقي لمدينة جنين. (وفا)
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