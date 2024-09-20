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مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس وجنين

9/20/2024 11:58:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الجمعة/ السبت، بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس.
وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق كثيف للنار وقنابل الغاز السام، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من آليات الاحتلال، اقتحم المدينة من حاجز الجلمة إلى منطقة خلة الصوحة والحي الشرقي، وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين، واعتقلت الشاب قسام شافعي.

وأضافت المصادر، أن مواجهات اندلعت في الحي الشرقي لمدينة جنين. (وفا)

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