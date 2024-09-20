عمومية الأسنان ترفض تعديلات صندوق التقاعد

MENAFN - Khaberni) خبرني - رفضت الهيئة العامة لنقابة أطباء الأسنان صباح أمس، التعديلات التي قدمها مجلس النقابة على نظام صندوق التقاعد، مؤكدة ضرورة أن يوفر لها مجلس النقابة، الحالة المالية لصندوق التقاعد وموازناته وواقع عجزه السنوي.

وطالبت بتزويد الهيئة العامة بنتائج الدراسة الاكتوارية التي أجراها المجلس للصندوق عام 2019، لوضعها بصورة وضع صندوق التقاعد ومستقبله، قبل الشروع بتقديم أي تعديلات على قوانين أو أنظمة أو تعليمات الصندوق، بحسب الغد.

ودعت الهيئة، مجلس النقابة إلى عقد ورشة عمل مفتوحة حول صندوق التقاعد من أجل دراسة حاضره ومستقبله، يشارك بها أعضاء الهيئة العامة ومختصون في الاستثمار وصناديق التقاعد، بعد تزويد الهيئة بكامل المعلومات والدراسات المتعلقة بصندوق التقاعد.

وشددت على أهمية أن تكون الهيئة العامة مطلعة على حالة صناديقها وأموالها وكيفية إدارتهما، وأن تتمكن من المساهمة في وضع الخطط المستقبلية الضرورية للمعالجة.

وكان مجلس النقابة اقترح جملة من التعديلات أهمّها رفع رسوم الاشتراك في الصندوق، ورفع الاشتراك الشهري له، ورفع سن التقاعد للطبيبات والأطباء.

وفي السابع من أيلول (سبتمبر) الحالي، أقرت الهيئة المركزية لنقابة أطباء الأسنان التعديلات المقترحة على صندوق التقاعد للنقابة، التي أوصت بها دراسة اكتوارية خاصة بالصندوق، وعلى رأسها رفع رسوم الاشتراك في الصندوق من 10 % إلى 15 % من قيمة راتب الطبيب المشترك في الصندوق، فيما أحالت القرار إلى الهيئة العامة للموافقة عليه.

وخلال اجتماع "مركزية الأسنان" تم اتخاذ سلسلة من القرارات والإجراءات لزيادة ثبات الصندوق.

وأكد نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي وقتها أن الهدف الأساسي من الاجتماع والتعديلات المقترحة، هو أن يكون صندوق التقاعد قادرا على خدمة أطباء الأسنان في السنوات المقبلة، وخدمة الخريجين الجدد المسجّلين في سجلات النقابة.

ولفت القدومي إلى أنه وبدراسة الوضع المالي للصندوق بعد الانتهاء من الدراسة الاكتوارية، أوصت الدراسة بضرورة رفع رسوم الاشتراك لضمان استمرار الصندوق بالقيام بواجباته.

وقال إن النقابة تستوفي 10 % من قيمة الراتب التقاعدي، وهذه المعادلة المالية قليلة لا تكفي لبقاء الصندوق مع زيادة عدد المتقاعدين في السنوات المقبلة، والذي سيتراوح سنويا بين 150 و200 طبيب بعد أعوام.

وأوضح القدومي أن الدراسة الاكتوارية التي نفذها مجلس النقابة انتهت إلى ضرورة رفع رسوم الاشتراك من 10 % إلى 15 %، ورفع رسوم الانتساب، بالإضافة إلى ضرورة مشاركة المتقاعدين الممارسين والمتقاعدين في الصندوق لدعم الصندوق من خلال فرض ما نسبته



10 % من قيمة راتب المتقاعد الممارس، وهو المتقاعد الذي يتقاضى نصف الراتب التقاعدي بعد عمر 65 عاما ويبقى يعمل ويحق له العمل.

وبين أن أطباء الأسنان المتقاعدين الكاملين سيدفعون حصة للصندوق قيمتها 5 %، والمتقاعدين الممارسين سيدفعون 10 % لصالح الصندوق، دعما له وأسوة بعائلة الطبيب المتقاعد المتوفى الذي تؤول حصة من راتبه إلى الصندوق.