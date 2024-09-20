النتيجة النهائية أهم من وتيرة تخفيضات «الفيدرالي» الأمريكي

تصدرت الأخبار العناوين، وتسابقت الشاشات لعرض آراء الخبراء، وانتشرت الرهانات الجانبية، وامتدت أعمدة المقالات إلى القمر، وتراصت ملاحظات المحللين في أكوام متزايدة.

كما اشتعلت وسائل من كثرة التعليقات وكأنها ألعاب فيديو، بأخبار الفيدرالي الأمريكي، لكن في النهاية لم تنبهر الأسواق بشكل مثير للسخرية، فقد حصلنا على الخفض الكبير بمقدار 50 نقطة أساس، لكن الأسهم والسندات والعملات تجاهلت كل ذلك بازدراء، فيما بدا وكأنه جهد متعمد لإذلال المعلقين الماليين.

لم تكن اللامبالاة مثيرة للضحك فحسب، بل كانت أيضاً نهاية مناسبة للجلبة التي أثيرت حول ((هل هو خفض بواقع 25 أم 50 نقطة أساس))، فبمجرد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل حاسم إلى تحوله نحو الخفض، كان الأمر الأكثر أهمية ليس هو وتيرة الخفض، وإنما الوجهة، لأن فرق ربع نقطة في سعر الفائدة قصيرة الأجل، بمعزل عن غيره، ليس له أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد كله.

المهم بالنسبة لحجم خفض محدد في توقيت بعينه هو الإشارة التي يرسلها بشأن رحلة البنك المركزي على المدى الطويل، وما هو السعر الذي يعتقد أنه يجب أن تصل إليه أسعار الفائدة، والوقت الذي يعتقد أنه يحتاجه للوصول إليه.

وهذا يقودنا إلى الحديث عن سعر الفائدة المحايد، أي المستوى غير الملحوظ لمعدلات الفائدة الذي يتوافق مع التوظيف الكامل والتضخم المنخفض. وهنا يحب جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي مقولة ((نحن نعرفها فقط بتأثيرها))، فقد أتى على ذكر هذه العبارة مرتين في مؤتمره الصحافي الذي عقده عقب الإعلان عن الخفض.

إنك ستدرك أنك دفعت بالفائدة دون المعدل المحايد عندما يقفز التضخم، وتعرف أنك تخطيته عندما تتراجع الأصول الخطرة وتقفز البطالة.

وبين هذا وذاك ستسير في الظلام، تتكهن بموعد سقوطك من الجرف، أو بالتناوب، تصدم رأسك. بشكل عام، لا يمكن لمسؤولي المصارف المركزية الوقوف مكتوفي الأيدي أيضاً. الاقتصادات تعمل بزخم، والسياسات تعمل ببطء، وعلى الفيدرالي تقدير الاتجاه والمسار للوصول إليه.

وتبلغ التقديرات الحالية للفيدرالي بشأن الفائدة المحايدة 2.9%، بحسب ملخص توقعاته الاقتصادية، بزيادة 0.1 نقطة مئوية مقارنة بملخص توقعات يونيو الماضي. وقد لا يبدو هذا تغييراً كبيراً، لكن إذا نظرت إلى إطار زمني أطول قليلاً، ستجد مع ذلك أن الفيدرالي غير وجهة نظره إلى حد كبير.

ويتماشى هذا التحول مع التوافق الناشئ في الآراء الاقتصادية على أن العطاءات المالية، والشيخوخة السكانية، وانكماش العولمة، وارتفاع الإنتاجية، وعوامل أخرى متنوعة، تدفع بمعدل الفائدة المحايد إلى الارتفاع.

وتكمن الأهمية العملية للتغيير في أن الاحتياطي الفيدرالي ليس لديه الكثير ليقطعه في هذا الطريق للوصول إلى ما يعتقد أنه (حتى الآن) هو الوجهة. وإذا تحرك بوتيرة سريعة تبلغ 50 نقطة أساس في كل اجتماع، فسيكون قريباً من الهدف في مارس من العام المقبل (لكن الفيدرالي يعتزم التحرك بوتيرة أكثر تروياً، إذا سمحت الظروف بذلك).

وإذا كان معدل الفائدة المحايد أقرب الآن، فلمَ إذن التحرك بخفض 50 نقطة أساس؟ كانت إجابة الفيدرالي: لأننا نستطيع. وكان موضوع البيان والمؤتمر الصحافي هو أن التقدم الممتاز في التضخم سمح بخفض كبير لكن وقائي.

نحن نعتقد أن سوق العمل بخير تماماً، ولأن التضخم قد تم كبحه، يمكننا التصرف للتأكد من بقائه على هذا النحو. وتعتقد منصة التحليل ((أنهيدجد)) بفاينانشال تايمز أن الفيدرالي محق في هذا الأمر.

فمن المحتمل أن التضخم تم كبحه، وأن الاقتصاد بخير تماماً، لذا فإن خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس بمفرده يحمل مخاطر قليلة. لكننا لا نعرف، وربما لا أحد يعرف، أين المعدل المحايد. كل ما نعرفه هو أننا أقرب إليه الآن بـ50 نقطة أساس، ونقترب منه.

وبالنسبة لأغلب المستثمرين، يعد هذا مهماً بسبب احتمالية ارتكاب الفيدرالي لخطأ. إذا تمادى الفيدرالي، وعاد التضخم للاشتعال، واتضح آنذاك أن الفيدرالي سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى، سيرغب المرء في امتلاك الأسهم وليس سندات الخزانة (بشكل مبسط للغاية).

وإذا لم يذهب بعيداً بما يكفي، وانخفض معدل التوظيف بما يؤدي إلى ركود، فإن الرهان المعاكس هو الصحيح. وليس لدى المستثمرين النشطين أي خيار في هذه المرحلة من الدورة إلا تكوين وجهة نظرهم الخاصة حول موقع سعر الفائدة المحايد، حتى يتمكنوا من تحديد نوع الخطأ الذي من المرجح أن يرتكبه بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وهذا أكثر أهمية بكثير من حجم الخفض التالي، لكن 25 مقابل 50 هو نقاش لطيف ومحدد بوضوح، في حين أن تقدير سعر الفائدة المحايد هو ندوة اقتصادية في جامعة، حيث يكون المنهج سرياً، وتاريخ الامتحان غير معروف، ودرجاتك تحدد راتبك.

إن المخاطر مرتفعة حالياً بصورة استثنائية، لأن أسعار الأصول الخطرة أصبحت عالية للغاية. أما الأسهم، خاصة أسهم كبرى الشركات الأمريكية، فتتمتع بمضاعفات أرباح عالية، والفروق بين أسعار الفائدة على الائتمان أصبحت ضيقة للغاية.

وهذا يعني أن التسعير يتم من أجل الاستقرار. والبنك المركزي يجب عليه تغيير مساره بسرعة لأنه إما تجاوز أو قلل معدل الفائدة المحايد، وهذا هو النقيض التام للاستقرار. وأنت في النهاية تراهن على معدل الفائدة المحايد، سواء كنت تدرك ذلك أم لا.