100 عمل فني بمعرض «آندي وارهول.. رائد الإبهار» في دبي

يحتضن مركز ((فاوندري)) الفني وسط مدينة دبي، ((آندي وارهول.. رائد الإبهار))، ويستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، متضمناً أكثر من 100 عمل فني. يسلط المعرض، الذي تقدمه مؤسسة ((الفن للجميع)) وتشرف عليه القيمة الفنية ندى غندور، الضوء على حياة ومسيرة آندي وارهول من بداياته في التصميم الغرافيكي وصولاً إلى مكانته كواحدٍ من أهم فناني البوب في العالم.

يضم المعرض مجموعة من الأعمال التي تعرض للمرة الأولى في الإمارات العربية المتحدة، تتراوح بين الأعمال الفنية بالشاشة الحريرية والصور الفوتوغرافية والمجلات. تلقي المجموعة الضوء على مسيرة وارهول الفنية وعلى صورة المجتمع الأمريكي من الستينيات وحتى ثمانينيات القرن الماضي.

والتي تمثل حقبة التجديد الفني والتكنولوجي والمجتمعي. ينقسم المعرض إلى قسمين، ويسلط القسم الأول وهو بعنوان ((آندي وارهول: من الظلال إلى النور)) الضوء على المعالم المهمة في مسيرة وارهول، من بداياته كمصمم غرافيكي وصولاً إلى منصبه كفنان مشهور عالمياً. ويعكس القسم الثاني من المعرض بعنوان ((رائد الإبهار: الفن يلتقي بالتجارة)) عبقرية وارهول في إعادة البورتريه المرسوم إلى عالم الموضة.

وتقول رانيا عاشور، مؤسسة ((الفن للجميع)): ((نحن سعداء جداً باستضافة أعمال آندي وارهول الرائدة في دبي للمرة الأولى على الإطلاق. ((آندي وارهول.. رائد الإبهار)) هو ليس مجرد معرض، بل هو رحلة غامرة في عقل فنان عبقري غير مشهد الفن المعاصر. هذا المعرض هو شهادة على مكانة دبي المتنامية كمركز ثقافي عالمي)).

بدورها، تؤكد ندى غندور، القيمة الفنية على معرض ((آندي وارهول.. رائد الإبهار))، أن تنظيم المعرض تجربة رائعة بالنسبة لها، إذ لا يزال فن وارهول يلقى صدى واسعاً وعميقاً لدى الجماهير في جميع أنحاء العالم. وتتابع: يقدم المعرض فرصة لاستكشاف مقاربة وارهول الإبداعية والابتكارية للفن، وتأويله العميق لمفهوم الاستهلاك وثقافة المشاهير.