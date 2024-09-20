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مكتبة محمد بن راشد تحيي أمسية «ابن البادية» احتفاءً بإرث علي العميمي

9/20/2024 7:27:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظّمت مكتبة محمد بن راشد أمسية شعرية وحوارية بعنوان ((ابن البادية))، احتفاءً بإرث الشاعر الراحل علي بن سلطان بن بخيت العميمي؛ وذلك في إطار استراتيجية المكتبة وجهودها لدعم القطاع الثقافي وتعزيز الواقع الأدبي، والحفاظ على الموروث الثقافي. وشهدت الفعالية التي أدارها الإعلامي وليد المرزوقي، مشاركة الباحث في التراث الشعبي، الدكتور راشد المزروعي.

وكذلك مشاركة رئيس اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، الدكتور سلطان العميمي، في حوار غني حول حياة الشاعر وأعماله. وعبر الإعلامي وليد المرزوقي عن شكره لمكتبة محمد بن راشد على تنظيمها هذا النوع من الفعاليات، مؤكداً أهمية الاحتفاء بالعظماء الراحلين الذين تركوا بصمة واضحة في الثقافة الشعرية المحلية.

وتناولت الجلسة، سيرة الشاعر علي العميمي، وتأثير بيئته المحلية على شعره، وتحليل الرموز والتفاصيل التي استخدمها في تمثيل حياة البادية. وتطرق الدكتور سلطان العميمي إلى ذكرياته مع والده، والتأثير العميق الذي تركه في حياته الأدبية والشخصية، مسلطاً الضوء على إرث والده الذي لا يزال حاضراً في أعماله الخاصة. وسلط الدكتور راشد المزروعي الضوء على عملية جمع وتوثيق أعمال الشاعر الراحل.

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