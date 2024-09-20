مكتبة محمد بن راشد تحيي أمسية «ابن البادية» احتفاءً بإرث علي العميمي

(MENAFN
- Al-Bayan)
نظّمت مكتبة محمد بن راشد أمسية شعرية وحوارية بعنوان ((ابن البادية))، احتفاءً بإرث الشاعر الراحل علي بن سلطان بن بخيت العميمي؛ وذلك في إطار استراتيجية المكتبة وجهودها لدعم القطاع الثقافي وتعزيز الواقع الأدبي، والحفاظ على الموروث الثقافي. وشهدت الفعالية التي أدارها الإعلامي وليد المرزوقي، مشاركة الباحث في التراث الشعبي، الدكتور راشد المزروعي.
وكذلك مشاركة رئيس اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، الدكتور سلطان العميمي، في حوار غني حول حياة الشاعر وأعماله. وعبر الإعلامي وليد المرزوقي عن شكره لمكتبة محمد بن راشد على تنظيمها هذا النوع من الفعاليات، مؤكداً أهمية الاحتفاء بالعظماء الراحلين الذين تركوا بصمة واضحة في الثقافة الشعرية المحلية.
وتناولت الجلسة، سيرة الشاعر علي العميمي، وتأثير بيئته المحلية على شعره، وتحليل الرموز والتفاصيل التي استخدمها في تمثيل حياة البادية. وتطرق الدكتور سلطان العميمي إلى ذكرياته مع والده، والتأثير العميق الذي تركه في حياته الأدبية والشخصية، مسلطاً الضوء على إرث والده الذي لا يزال حاضراً في أعماله الخاصة. وسلط الدكتور راشد المزروعي الضوء على عملية جمع وتوثيق أعمال الشاعر الراحل.
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