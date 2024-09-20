«داون تاون ديزاين».. رؤى إبداعية حديثة في فنون التصميم

ينطلق ((داون تاون ديزاين))، المعرض الرائد للتصاميم المعاصرة والراقية في الشرق الأوسط، والذي يقام بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من ((دبي للثقافة))، 6 نوفمبر المقبل ويستمر حتى 9 منه في حي دبي للتصميم، بمشاركة أبرز العلامات التجارية العالمية.

ويعد ((داون تاون ديزاين)) الملتقى السنوي الأبرز للمجتمع الإبداعي والحدث الرئيسي خلال أسبوع دبي للتصميم، كما يمثل المحور الأساسي للتصميم في المنطقة، حيث يجمع بين الأسماء الراسخة والناشئة من المشهد العالمي للتصميم. ويعرض أحدث المجموعات والحلول المبتكرة من علامات تجارية ومصنعين من جميع أنحاء العالم، مع تسليط الضوء بشكل خاص على المواهب الصاعدة في المنطقة.

وبالتزامن مع معرض ((داون تاون ديزاين)) تنطلق النسخة الافتتاحية من معرض ((إيديشنز)) لهذا العام، والذي يعد أول معرض للفنون والتصاميم ذات الإصدار المحدود في المنطقة، في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل. وسيضم المعرض أكثر من 50 معرضاً واستوديو تصميم ومؤسسة فنية.

وقالت ميت ديجن كريستنسن، مديرة معرض ((داون تاون ديزاين)): ((نحن متحمسون للكشف عن برنامجنا لنسخة عام 2024 من معرض ((داون تاون ديزاين))، إذ يقدم المعرض عرضاً عالمياً، مما يضفي مزيداً من الحياة إلى المشهد الإبداعي من خلال مجموعة متميزة من العلامات التجارية الإقليمية والعالمية الراقية.

كما يتضمن البرنامج مجموعة متطورة وجذابة من المفاهيم الإبداعية للمتاجر المؤقتة، إلى جانب المحادثات والمناقشات الجماعية المثيرة)).

وتابعت: ((يسهم معرض ((داون تاون ديزاين)) في تطور مشهد الفن والتصميم في دبي... ويحقق المعرض باستمرار بيئة حيوية، حيث يلتقي التصميم بالفرص مما يمهد الدرب لبناء حوارات أساسية، ويعزز من مكانة دبي كمركز عالمي للإبداع والتصميم)).

سيستقبل معرض ((داون تاون ديزاين 2024)) علامات تجارية عالمية بارزة، بما في ذلك ((أودو كوبنهاجن))، التي ستعرضها ((ذا باوري كومباني)) إلى جانب ((فيرم ليفينج)). وستحتفل شركة ((هابرداشيري)) بأول ظهور إقليمي لها من خلال العمل الفني التركيبي ((ساند آند سي)) المخصص.

وستعود ((كارتيل)) لتسليط الضوء على أحدث مجموعاتها من التصاميم الصناعية المعاصرة، بينما ستعرض ((بولترونا فراو)) تصاميمها الخالدة. كما ستسلط ((بي آند بي إيتاليا)) الضوء على قطع مفروشات أيقونية للمساحات الداخلية والخارجية، تقدمها الشريكة المحلية ((بيتوتي هوم)). وسيشهد المعرض انطلاق متجر ((ذا كونران شوب)) في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشمل أحد أبرز الأحداث في المعرض، عودة الجناح الوطني لوكالة التجارة الإيطالية إلى معرض ((داون تاون ديزاين)) بحضور أكثر من 40 علامة تجارية، مما يعزز إرث إيطاليا في الإبداع والحرفية. كما تسلط مبادرة ((صمم في السعودية))، التابعة للجنة التصميم والهندسة المعمارية بوزارة الثقافة السعودية، الضوء على المواهب الإبداعية في المملكة من خلال مشاركة تسعة استوديوهات تصميم.

ويعود برنامج ((تنوين للتصميم)) السنوي، الذي يعد رحلة تحويلية تصقل المهارات وتروج للتصميم المستدام في دولة الإمارات، بتنسيق من ((تشكيل))، إحدى أبرز حاضنات الثقافة في الإمارات، بأكبر مجموعة له حتى الآن، ويكشف عن أعمال المصممين الناشئين المختارين لعام 2024. وستطلق خلال المعرض المصممة ((ماريانا بيكولو)) مجموعة من أعمالها بالتعاون مع علامات تجارية مرموقة في مجال الأقمشة والتشطيبات.

وسيقدم المصمم العالمي روس لوفجروف، الذي يتخذ من دبي مقراً له، تعاوناً إبداعياً مع مؤسسة ((جيه إن إف)) البرتغالية، يضم مقابض وإكسسوارات مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

تشهد فعاليات برنامج معرض ((داون تاون ديزاين)) هذا العام أبرز الأعمال الفنية والتركيبية المميزة، من بينها مزهرية ضخمة مصنوعة يدوياً من مواد معاد تدويرها يومياً مثل أغطية الشاحنات والبطانيات الصوفية القديمة وألواح البناء، من تصميم الفنانة الهولندية ليندا نيوستاد.

كما سيحتوي المعرض على جناح خارجي متميز من تصميم استوديو ((بون)) للتصميم المعماري والداخلي ومقره دبي، مصنوع بالكامل من كتل ترابية مسبقة الصنع.

وسيسلط معرض ((مصممين من الإمارات)) الذي يقام ضمن فعاليات ((داون تاون ديزاين))، الضوء على 30 مصمماً مبدعاً، ممن يركزون على تقديم أعمال تبرز شغفهم وتكون بمثابة ملاذات هادئة في عالم اليوم سريع التغير.