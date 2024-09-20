لبنان يدفع ثمن التاريخ والجغرافيا

لم يشهد الإقليم قلاقل ومخاوف مثل تلك التي يشهدها الآن.

كل الاشتباكات وتداخل الحسابات تقول إن القلاقل ستظل قائمة على خرائط المنطقة، ما لم يتم العلاج الصحيح والدقيق للقضية التي تمثل عصب الاستقرار في الشرق الأوسط؛ أعني القضية الفلسطينية، فكل ما يحدث هو صدى لغياب إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الأوضاع اللبنانية الحالية جعلت اليمين الإسرائيلي المتطرف يندفع إلى المسرح اللبناني بالاغتيال والقتل والتدمير، انطلاقاً من رسائل عدة تريد إسرائيل إيصالها في هذا التوقيت.

أولى هذه الرسائل تتمثل في رسم صورة الدولة القوية القادرة على عبور حدود الدول الأخرى، القادرة على الاشتباك في أكثر من جبهة، في محاولة لإلهاء الرأي العام العالمي، بعيداً عن جرائمها ومجازرها في قطاع غزة.

أما الرسالة الثانية، فهي الهروب من الاستحقاق بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وتصوير نفسها في محيط من العداء والكراهية يوجب عليها الهجوم وليس الدفاع، وتوصيل رسالة إلى نحو 150 ألف إسرائيلي نزحوا من الشمال بأن حكومتهم قادرة على إعادة الأوضاع كما كانت عليه قبل الثامن من أكتوبر، في ظل ضغط هؤلاء على الحكومة الإسرائيلية بضرورة اتخاذ إجراء لإعادتهم إلى مناطقهم، قبل بدء الموسم الدراسي.

ثمة رسالة ثالثة تتعلق بمحاولات نتانياهو المستمرة للتغطية على فشله، الذي قارب على نحو عام - منذ بداية الحرب - في استعادة أسراه، أو تحقيق أهدافه بالتخلص من فصائل المقاومة وطرد سكان غزة والضفة الغربية إلى خارج أراضيهم.

تأتي الرسالة الرابعة لتؤكد أن نتانياهو يريد توسيع وإطالة أمد الحرب، لتأمين بقائه في السلطة أطول فترة ممكنة؛ لأنه يدرك جيداً أن اتهامات كثيرة تنتظره فور رحيله عن منصبه، وأنه بات عبئاً على الداخل الإسرائيلي، وعلى قادة الأجهزة الأمنية، ورجال الاقتصاد والأعمال، سيما بعد تراجع الاقتصاد الإسرائيلي، ووصوله إلى حالة الركود.

في الرسالة الخامسة، يظن نتانياهو أن إطالة أمد الحرب قد تكون لصالحه، خصوصاً في حالة عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، فمن المعروف أن هناك تماهياً بين رؤية ترامب، ومخططات نتانياهو الهادفة إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل، وإنهاء حل الدولتين، وهو الذي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومن ثم فإن شطب الدولة الفلسطينية لمصلحة إسرائيل يصب في رؤية نتانياهو.

أما الرسالة السادسة، فتتمحور بشكل مباشر حول اعتداءاته على جنوب لبنان، فهو يريد توصيل رسالة بأنه الأقوى في المنطقة، لتخويف شعوب الإقليم، في حين أنه في الواقع يعتمد اعتماداً كلياً على الولايات المتحدة، والحلفاء الغربيين، ولم يكن له أن يصمد في هذه الحرب إلا بدعم أمريكي مطلق.

فضلاً عن أن نتانياهو ربما يكون لديه تصور بأن الحرب على جنوب لبنان قد تجر قوى إقليمية في المنطقة لتتحول إلى حرب شاملة، وقد عبر عن ذلك بوضوح في خطابه أمام الكونغرس الأمريكي، في يونيو الماضي.

إذن، وسط كل هذه الرسائل والمخططات الإسرائيلية تجاه لبنان، أستطيع الوقوف أمام حقائق عدة تتعلق بالوضع اللبناني، في مقدمتها: الإرث التاريخي المأزوم الذي يحمله لبنان على ظهره طوال قرن، منذ استقلاله عن فرنسا عام 1946، فهذا الإرث كان مليئاً بالاختلاف الحاد الذي وصل إلى ما يشبه الحرب الأهلية عشية الاستقلال، وطوال الخمسينيات، كانت هناك أزمات حول استحقاقات طائفية عمن يستحق تمثيل الطوائف.

وتواصلت الأزمات حتى عام 1960، عندما قررت مؤسسة القمة العربية وضع المقاومة الفلسطينية في الجنوب اللبناني، ثم الحرب الأهلية عام 1975، التي استمرت حتى عام 1990.

لا يزال لبنان منذ ذلك التاريخ يعاني من الصراع والاختلاف حول هوية الدولة الوطنية، بل بات مطمعاً من إسرائيل، التي احتلت الجنوب عام 1978، واجتاحت العاصمة بيروت 1982، حتى خروجها من الجنوب عام 2000، ثم وقعت حرب يوليو 2006.

ومن قبل كان لبنان مسرحاً لإسرائيل لاغتيال القيادات الفلسطينية واللبنانية، على مدى سنوات طويلة، ولا تزال هذه السياسة تعمل بها إسرائيل حتى اللحظة. أخيراً أقول إن لبنان عبر أزمنة بعيدة، يدفع ثمن التاريخ والجغرافيا.