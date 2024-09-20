«ووك» و«ماغا» والسياسة الدولية

في مؤتمر عقد أخيراً، طُلب مني التعليق حول موضوع يتعلق بحالة الاستقطاب الأمريكي الداخلي وعلاقاته بالسياسة الدولية. والموضوع متعلق بين حركة ((ماغا)) (MAGA) وتوجه ((ووك)) (WOKE). الأول مختصر للحركة التي يتزعمها الرئيس السابق والمرشح الرئاسي الحالي دونالد وهي اختصار ((جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى)). أما ((ووك)) فهي مصطلح استخدمه الأمريكيون من أصول أفريقيا بمعنى الصحوة أو الوعي للتفرقة العنصرية تاريخياً وحاضراً.

ويدعو هذا التيار أي ((ووك)) إلى إعادة قراءة التاريخ وتوعية النشء بالمظالم التي وقعت على الأقليات العرقية والنساء وبقية المهمشين في المجتمع الأمريكي. كما أن التيار يتعامل مع القضايا التي تواجه الأقليات، لا سيما السود، مثل عنف الشرطة ضد الأقليات والتي تصل إلى استخدام العنف المفرط الذي يصل إلى حد القتل أحياناً.

والسؤال المطروح هل هذه الانقسامات الداخلية ستؤثر على العلاقات الخارجية للولايات المتحدة؟ يقول أحد الكتاب الناقدين لتيار ((ووك))، إن السياسة الأمريكية الخارجية انحرفت من مهمتها الأساسية وهي حماية المصالح القومية للولايات المتحدة بدلاً من ترويج أيديولوجية معينة قائمة على أسس عرقية وجندرية وجنسية. هذه السياسات لا تخدم الولايات المتحدة وتستفز أصدقاءها لأنها ضد قيمهم الموروثة.

ويقول تقرير صادر عن معهد هيرتج المحافظ إن الخارجية الأمريكية انحرفت من الأهداف المنوطة بها وهي حماية المصالح الأمريكية وأمنها وترويج قيمها الديمقراطية في الخارج، وسعت بدلاً من ذلك إلى ترويج قيم أيديولوجية ليس عليها إجماع داخلي ولا ترضي لا أصدقاءنا ولا أعداءنا في الخارج.

وينتقد كاتب إسرائيلي ((ووك)) على أساس أنها تشن حملة على إسرائيل وتشوه سمعتها والتي تتعارض مع جوهر القيم الأمريكية. وان ((ووك)) ((تسببت في تغيير مفاجئ في التوجه السياسي لقطاع من اليهود الأمريكيين وبعض من النخبة والتي إن لم تتوقف ستؤدي إلى تآكل علاقات الولايات المتحدة وإسرائيل والأمن الوطني لإسرائيل)).

ويضيف الكاتب أن تيار ((ووك)) لا يؤثر على إسرائيل فحسب ولكن يفت في عضد الولايات المتحدة وعزمها على لعب دور حاسم في الساحة الدولية. لأن هذا التيار ينتقد تاريخ الولايات المتحدة ومثالبها في التعامل مع الأقليات، وبالتالي يشكك في دورها التاريخي والدولي.

والواقع فإن تيار ((ووك)) يتساءل كثيراً عن المظالم التي وقعت على كثير من الشعوب في تأسيس الولايات المتحدة وخصوصاً السكان الأصليين ومن الأفارقة الذين جلبوا واستعبدوا.

ويدعو التيار إلى مراجعة تاريخ الولايات المتحدة مراجعة نقدية والتخلص من كثير من الشوائب التاريخية والمغالطات التاريخية، والتي تلمع من صورة التاريخ الأمريكي رغم المآسي الكبيرة. كما يطالب بتدريس هذه المراجعات حول التاريخ الأمريكي في المدارس العامة.

ويذكر وزير الخارجية الأسبق هنري كسينجر في مقابلة قبل وفاته أنه مرتاب من إعادة قراءة التاريخ قراءة نقدية، وقال: ((إن أقل مطلب لإنجاز عظيم لأي مجتمع هو الإيمان بغاياته وبسجله التاريخي. وإذا ما عمد النظام التعليمي بشكل متزايد للتركيز على أوجه القصور لتاريخه وليس لغايات المجتمع، فحينها سيضعف عزمها للعمل دولياً ويصوب نفسه إلى الصراعات الداخلية)).

والحركة ((ماغا)) فإنها ترى أن الولايات المتحدة منخرطة بشكل كبير على حساب المصالح الأمريكية. وإن دول العالم مستفيدة من دور الولايات المتحدة ولا تدفع أي ثمن للأمن الدولي الذي تقدمه واشنطن في العالم. وقد آن الأوان لواشنطن لترتيب وخدمة بيتها بدلاً من التورط في حروب خارجية أو مهام بناء الأوطان الأخرى.

هذه حدود الاستقطاب الكبير الذي يواجه الولايات المتحدة اليوم. وللأسف فإن الانتخابات والتي كانت الحكم في الخلافات الأمريكية لم تعد كذلك بسبب وهن المؤسسات السياسية والاجتماعية للجمهورية. وكما قال الشاعر:

أرى تحت الرماد وميض نار

ويوشك أن يكون لـه ضـرام

فإن لم يطفها عقلاء قوم

يكون وقودها جثث وهام.