أخلاقيات التقنية!

الهواتف وتكنولوجيا الاتصالات خرجت من إطارها المحدد لها والمتعارف عليه حتى قبل يومين عندما أفاق لبنان على سلسلة تفجيرات استمرت على مدى يومين، تصدرتها أجهزة البيجر القديمة جداً التي استخدمها الناس هنا في مرحلة سابقة للهواتف الذكية الحالية، ما يعني أن تقنيات التواصل التي بين أيدي 90% من سكان كوكب الأرض لم تعد مجرد أجهزة للتواصل والاتصالات والتسلية وإنجاز الأعمال فقط!

منذ حادثة انفجار البيجرات في وجوه عناصر حزب الله وصاعداً، سيبدأ الكثيرون يتحسسون مصائرهم وهم يضعون الهواتف النقالة في جيوبهم أو حقائبهم اليدوية، أو وهم يأخذونها لترقد بجوارهم في غرف النوم، ولا تستغربوا إذا أصدرت جهات كثيرة توجيهات بمنع إدخال الموبايلات، أو قررت شركات الطيران عدم السماح للركاب بحمل موبايلاتهم في الطائرة، حيث أصبح تفجير الطائرات من أسهل الأمور بواسطة هاتف مفخخ أو بيجر ملغم!

حادث تفجير البيجرات الذي حدث في لبنان الأربعاء المنصرم ضرب حزب الله في مقتل بلا شك، ما يجوز تفسيره وكأن إيران تتخلص من أذرعها التاريخية في المنطقة لسبب ما، قد يكون لترهل تركة هذه الأحزاب وكلفتها، وقد يكون السبب وجود خريطة طريق وتسويات كبرى ستعلن بنهاية الانتخابات الأمريكية والكشف عن سيد/ة البيت الأبيض الجديد/ة، لكن الأكيد أن الضربة قد أصابت صناعة التكنولوجيا نفسها، فكيف ستنتهي الأزمة التي بدأت بسلسلة تتبع وتحقيقات كما أعلن عن أسرار العملية وأطرافها!

إن البشرية لم تصمد لآلاف السنين إلا بالأمل والأحلام والتطور، تطور العلم، الثقافة، القوانين، الحقوق، الفن، الطب...، لكن العزم اليوم لا يتطور نحو الأفضل أو الأحسن على ما يبدو، فالأطباء يخترعون الأوبئة لقتل البشر، والتقنية تفخخ نفسها لتقتل أكبر عدد في أقل من دقيقة، أشياء كثيرة انحرفت عن مسارها ومهمتها، والحديث الدائر اليوم في أوساط العالم هو عن الضوابط الأخلاقية التي تحكم التكنولوجيا، فهل يمكن في ظل هذه الفوضى أن ينبثق نور يعيد البشرية لصوابها؟