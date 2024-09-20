العقل البشري أم الرقمي؟

أرسل لي صديق منذ أيام رابطاً لموقع إلكتروني يمكنه استبدال كلمات وعبارات بحث أو مقال أو أي عمل فكري بكلمات أخرى مناسبة للطريقة أو للأسلوب العلمي الأكاديمي، بحيث يكون المحتوى الأصلي بعد إحلال الكلمات الجديدة كأنه مقال أصيل.

أعادني هذا الرابط بالزمن إلى حادثتين؛ الحادثة الأولى عندما كنت طالباً في مرحلة الدراسة، وبالأخص مرحلة الدراسات العليا في مساق مناهج البحث العلمي عندما أكد لنا أساتذتنا أهمية المصداقية والمسؤولية العلمية وذكر المصادر والمراجع العلمية والدراسات السابقة، وضرورة توثيق المادة العلمية التي يكتبها الطالب أو الباحث؛ لأنه حسب اعتقاده ((لا يوجد تحت السماء ما هو جديد؛ لأن من سبقونا تناولوا كل شيء))، وفي الجانب الآخر هي من باب الأمانة العلمية.

الحادثة الثانية كانت في أحد منتديات دبي للإعلام، وكان محور النقاش حول صناع المحتوى الإعلامي في وسائل التواصل الاجتماعي، ويومها عقب أحد رؤساء التحرير على هذا المصطلح بأن قال إن المحتوى موجود بالأصل، ولكن هم ينقلون مادة موجودة في الصحافة التقليدية بفهمهم وأسلوبهم.

لكن بعد انتشار هذا الرابط ماذا يمكن أن يكون تعليق الأستاذ الأكاديمي والإعلامي؟ فلم يعد المفكر بشراً. أما عن تعليقي أنا بمجرد أن رأيت الرابط مع العلم أنني من المؤيدين للاستفادة من التطورات العلمية والتكنولوجية، خاصة في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، تساءلت هل هناك إصرار على ألا يجهد الإنسان نفسه بالتفكير؟ على اعتبار أن كل الأشياء في ظل الذكاء الاصطناعي متيسرة وسلسة، والمطلوب فقط هو إجادة مهارة استخدام التقنية.

منطقياً، ((الشك)) هو أحد أسس العلم، ولا يمكن الحديث عن تفكير العقل البشري دون أن تبدأ بالشك أو الملاحظة واستخدام التحليل المنطقي، وكل هذا يميز عقل وقدرة شخص عن آخر. والتفكير كما أعتقد هو ما يقودنا إلى التحليل المنطقي المبني على وجود رابط بين الفكرة الرئيسية وباقي العمل الفكري الذي هو المقال أو البحث.

هنا ومن وجهة نظري، من دون وجود المنطق في أي عمل أو كلام فإنك لن تستطيع الوصول إلى استنتاجات مرتبطة بالعمل الذي يقوم به الباحث ولا حتى أن تكون مقنعاً.

والذكاء الاصطناعي يفترض أنه جاء ليساعد العلم القائم على التفكير في تحسين إنتاجه وإيجاد الحلول، ولكن يبدو أنه سيعمل مع البعض (أتمنى أن يكونوا قلة) على إراحة العقل البشري من التفكير كاملاً، وهذه ليست ميزة بقدر ما أنها قد تستغل من قبل البعض لأهداف شخصية بعيداً عن أخلاقيات العلم الذي يقود للمعرفة؛ لهذا نجد اتساع مسألة المطالبة بإيجاد أطر قانونية للحد من استغلال هذا القادم، بل الحاضر الجديد في الثورة المعرفية.

ما يبدو لي كأن تفاصيل الكون كله أُوكلت إلى العقل الرقمي، الذي يفتقد إلى منهج ((الشك)) الذي وضعه الفيلسوف الفرنسي ديكارت، الذي لخصه في جملة صغيرة: ((أنا أشك إذاً أنا أفكر إذاً أنا موجود))، وأظن لو كان بيننا ديكارت حياً لانتحر أو مات قهراً.

فمن جانب أصبحت الحروب تتم بالذكاء الاصطناعي، والعمليات الطبية لم تعد معقدة ولم تعد تعطي ميزة إضافية لمتخصص على آخر؛ لأن المهارة لم تعد في طريقة التفكير وإنما في القدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي والخوارزميات.

علينا ألا نندهش كثيراً بعالم الذكاء الاصطناعي مستقبلاً وإسهاماته العلمية؛ لأن قمة العمل في هذا الكون هي التفكير البشري، وطالما أصبح لدينا ((عقل رقمي)) فعلينا أن لا نريح عقولنا ولا نترك المجال للذكاء الاصطناعي ليقوم به حتى لا نفقد مهاراتنا وقدراتنا على التفكير ولا نخسر لياقتنا الذهنية، ولنعلم أن ((العقل الرقمي)) فقط ليسهل حياتنا ويختصر مدة إنجازنا وليزيد جودة ودقة أعمالنا، أما العقل البشري فهو الأهم والأصلح للبشرية، وهو الذي صنع وأوجد العقل الرقمي، وهو الأعظم لمن يستفيد منه.