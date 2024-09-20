أبحث عنهم

انطلاقة إماراتية قوية في البطولة الآسيوية لأنديتنا، فقد انفض سامر الجولة الأولى من المسابقة وحققت فرقنا نتائج جيدة على مستوى النخبة ودوري الأبطال، بفوز الوصل وتعادل العين في الأولى، وفوز شباب الأهلي والشارقة في الثانية، ما يبشر بمستقبل واعد للأندية الإماراتية في هذا المحفل القاري الكبير.

ففي بطولة النخبة عاد الإمبراطور الوصلاوي بفوز ثمين من العاصمة الأوزبكية طشقند، بعد تغلبه على مضيفه باختاكور بهدف دون رد، بعد أن فرض فهود زعبيل شخصيتهم القوية وأكدوا عزمهم القوي على المضي قدماً بالمسابقة القارية الكبيرة، وبالمقابل اكتفى العين بالتعادل بهدف لمثله أمام ضيفه السد القطري، ونجح العين في إدراك التعادل أمام هذا الفريق المتميز.

والذي سبق وتوج باللقب ويعتبر أحد المرشحين للذهاب بعيداً في المسابقة، وفي دوري ((الأبطال 2)) عاد الملك الشرقاوي بفوز ثمين من دوشانبي عاصمة طاجكستان بالفوز على مستضيفه استقلول بهدف دون رد، بينما جاءت انطلاقة فرسان شباب الأهلي قوية ليحقق فوزاً باهراً على ضيفه الحسين إربد الأردني بثلاثة أهداف لهدف.

بهذه النتائج المتميزة، تأكد أن أنديتنا في قمة الجهوزية لهذا المحفل الآسيوي الكبير، وبحثت في المباريات الآسيوية الأربعة عن اللاعبين ((المواطنين)) غير أنني لم أجدهم بالصورة التي تعودنا عليها سابقاً بحكم قرار الاتحاد الآسيوي .

وكذلك قراراتنا الداخلية التي تمنح فرصة أكبر للاعبين غير المواطنين، فقد بحثت عنهم فلم أجد إلا أعداداً قليلة ، فالصرف المالي يذهب لهؤلاء وهذا أحد أسباب توجه بعض الأندية بإلغاء الألعاب الجماعية التي نطلق عليها ((الشهيدة))، وهذا الأمر إحدى القضايا التي تفرض نفسها على الساحة، وهو ما تختلف عليه الآراء .

وقد كنت أشد المتحفظين على زيادة العدد والعودة إلى الوضع الطبيعي بأن تتاح فرصة أكبر للاعب المواطن، والآن نترك هذا الأمر جانباً إلى حين، ونعود إلى ((دورينا)) الذي تنطلق جولته الثالثة اليوم السبت بمواجهات بالغة القوة تتصدرها قمة الوصل والنصر، والجزيرة والشارقة، وغداً الأحد شباب الأهلي والوحدة، وهي مباريات من الوزن الثقيل ينتظر أن تحفل بالإثارة والندية والقوة بما يتيح للجماهير قضاء سهرات كروية ممتعة، خصوصاً وأنها تقام في غير أيام الدوام.. والله من وراء القصد