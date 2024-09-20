على الرغم من كونه مدرسة تنهل منها الأجيال، ومُعلماً كبيراً يستلهم رؤاه المبدعون، ما زال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبتواضعه الجم، وبصيرته النافذة، يواجه الحياة على أنها مدرسة نتعلم منها أعمق دروس الحكمة، وأكثرها إثراءً لتجارب الإنسان وصقل شخصيته، وعلى الرغم من تدوين سموه لكثير من هذه التجارب والخبرات في كتبه الثمينة إلا أنّه ما زال يتواصل مع أبناء شعبه من خلال وسم ((علمتني الحياة)).

حيث يكتب لهم عصارة فكره وخلاصة خبرته على شكل كلمات مكثفة تختصر الكثير لتقول الكثير، وفي هذا السياق من حرص صاحب السمو على ترسيخ ثقافة الإبداع والريادة والإقدام، وتجفيف منابع الكسل والانتظار نشر تغريدة مكثفة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي تحدث فيها عن فلسفته في مواجهة الحياة وقهر التحديات وصقل مهارة الإنسان، وهي تغريدة تستعيد صدى كلمات رائعة كتبها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن آفة التردد والانتظار في كتابه ((تأملات في السعادة والإيجابية)).

حيث اقترح سموه أن نبدأ بتغيير نظرتنا لثلاثة أشياء هي على النحو التالي: النظر بإيجابية لقدراتنا وإمكاناتنا وذلك من خلال تعزيز الإحساس بالثقة بالنفس، والكف عن جلد الذات والشعور بالخوف والقلق، داعياً إلى استلهام الماضي الزاهر للأمة العربية حين كانت مسؤولة عن صناعة الحضارة، ثم النظر بإيجابية للمستقبل .

حيث انتقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد كمية التشاؤم الكبيرة المختزنة في الذات العربية التي تقف موقف المتفرج على مشهد الإبداع العالمي، ثم وأخيراً التوقف عن الانتظار فهو مخالف لقوانين الكون التي وضعها رب العالمين {وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون}، فالله سبحانه وتعالى يقول: اعملوا، ولم يقل انتظروا حتى نرسل لكم معجزة، ثم لخص هذا الموقف الناقد لفكرة العجز والانتظار بقوله: ((أسوأ شيءٍ نفعله هو أن ننتظر، لأن الانتظار ضياع للسنوات، وفوات للإنجازات)).

تأسيساً على هذه الأفكار الريادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نشر تغريدةً تعزز المحتوى السابق الذي ذكره في كتابه قال فيها: ((علمتني الحياة أن لا أنتظر أفكاراً من شخصٍ يجيد اختلاق الأعذار)) مؤكداً في هذه الكلمات المعدودة المتوهجة بعمق المعنى ووضوحه أن الشخص الذي لا يمتلك العزيمة النافذة والقوة المحتدمة، والرغبة الصادقة في العمل والإبداع لا يمكن أن يكون محلاً للثقة لانتظار أفكاره.

فهو لا يعرف سوى اختلاق الأعذار للتنصل من مسؤولياته التي هي التجسد الحقيقي لشخصيته، فهذا النمط من الأشخاص ليس لهم أدنى اعتبار في ميزان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الذي جعل مهمته الكبرى هي نشر ثقافة العمل والنشاط والتقدم نحو الأهداف مهما كانت صعبة بكل جسارةٍ وثقةٍ وإحساسٍ صادقٍ بالمسؤولية.

((ولا أنتظر إنجازاً من شخصٍ يجيد تحطيم أفكار الآخرين)) وتعزيزاً لما تقدم من القسم الأول من التغريدة يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن هناك أشخاصاً مهمتهم الأساسية هي نشر ثقافة الإحباط وتحطيم العزيمة المتوقدة لدى الآخرين بسبب طبيعة تفكيرهم السلبية، فلا يُعطي الأمل ولا يفجر منابعَ الإبداع إلا إنسان مُفعم الروح بالأمل، قوي الشخصية في القيادة والريادة.

فهذا النمط من الناس هو أيضاً خارج حسابات صاحب السمو الذي أبدع خلال مسيرته في الحكم والإدارة في اصطفاء نخبة النخبة من شابات الوطن وشبابه لكي يكونوا هم فريق عمله الذي يواجه به التحديات، ويُحقق به المستحيل من الإنجازات.

((علمتني الحياة: أن لا أنتظر أحداً، بل أبادر وسيلحقني الآخرون)) ثم كانت هذه الخاتمة الرائعة التي تستحق أن تكون شعاراً لكل عقلٍ وشخصية تشعر بقيمتها الذاتية وقدرتها على الإبداع واقتحام الصفوف دون الاعتماد على فكرة المساعدة من الآخرين، وهو ما سطره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في هذه الكلمات العميقة المكثفة، وجسده عملياً عبر مسيرة طويلة في منجزات تؤكد أن هذا القائد الجسور هو من رجال القول والفعل.

وأن أفعاله هي خير دليل على طريقة تفكيره ونفاذ بصيرته، وسداد رأيه، بحيث يمكن القول وبالرجوع إلى مسيرة سموه إن رحلة دبي مع الحياة هي رحلة في مواجهة التحديات، وخلق معادلة عميقة الحضور في ثقافتها خلاصته: لا مستحيل في قاموس هذا الوطن الجميل الذي يستحق أن يظل في المقدمة، يحدوه هؤلاء القادة الشجعان الذين كتبوا اسمه في أجمل صفحات المجد والخلود.