تعاون بين «راكز» ومجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند

أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية ((راكز)) عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند، في خطوة تهدف إلى بحث سبل التكامل الاقتصادي بين الإمارات والهند.

جرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور ياسر عبد الله الأحمد، رئيس الاتصال الحكومي والمؤسسي لدى ((راكز))، وأحمد الجنيبي، مدير مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند، حيث أقيمت مراسم التوقيع خلال منتدى الأعمال الإماراتي الهندي الذي تم تنظيمه في مدينة مومباي الهندية أخيراً.

وتنص الأهداف الرئيسية للاتفاقية على زيادة الوعي بالإمكانات الاقتصادية بين الجانبين وتسليط الضوء على المزايا الملموسة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، إضافة إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين العاملين في القطاع الخاص.

وسيتم كذلك تبادل المعلومات بين راكز ومجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند بموجب هذه الاتفاقية، وبحث فرص تنظيم فعاليات مشتركة من أجل تعزيز التفاعل بين أعضائها.

وقال أحمد الجنيبي: ((يؤكد توقيع مذكرة التفاهم مدى أهمية الدور الذي تؤديه ((راكز)) على الخصوص، وإمارة رأس الخيمة على العموم، في تعزيز الشراكة الثنائية بين الإمارات والهند على نطاق واسع.

ويسرنا في مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند العمل مع ((راكز)) على تعزيز مزايا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، وإتاحة المزيد من الفرص بما يخدم أهداف العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين)).

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة ((راكز)): ((يسهم التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند في تنمية البلدين، حيث يعد إبرام هذه الشراكة مع مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين خطوة مهمة نحو تعزيز الروابط ذات الاهتمام المشترك. وستؤدي الشراكة دوراً مهماً في توفير فرص جديدة أمام الشركات من البلدين وتعزيز الابتكار والتجارة والاستثمار)).

وستعمل ((راكز)) بموجب هذه الشراكة على تسهيل التواصل وتطوير بيئة أعمالها على الوجه الذي يسمح للشركات الهندية بالازدهار وتوسعة نطاق عملياتها من أجل الإسهام في النجاح الاقتصادي المتبادل.

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