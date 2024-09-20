«مجمع الشارقة» يطلق برنامج «الصفقة» لدعم الشركات الناشئة

أطلق مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة المجمع، أمس، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الشارقة ومكتب ((استثمر في الشارقة)).

ومركز الشارقة لريادة الأعمال ((شراع))، برنامج ((الصفقة))، بهدف توفير منصة تجمع بين أبرز الشركات الناشئة الطلابية والمستثمرين، ما يفتح أبواباً واسعة أمام استثمارات حيوية وشراكات استراتيجية تساعد الشركات الناشئة على النمو وتحقيق النجاح.

ويركز برنامج ((الصفقة)) على الشركات الناشئة العاملة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والاستدامة.

حيث أتيحت لهذه الشركات فرصة تقديم مشروعاتها أمام لجنة من المستثمرين الذين قاموا بتقييم جدوى تلك المشروعات وقدرتها على تحقيق النجاح في السوق، كما تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار لتعزيز ريادة الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة.

وقدم برنامج الصفقة مجموعة من الشركات الناشئة المبتكرة من برنامج ((Dojo+ للشباب)) التابع لمركز ((شراع))، مما يسلط الضوء على الجيل القادم من المواهب الريادية في الشارقة.

وشمل البرنامج 28 شركة ناشئة تمثل أكثر من 15 جنسية مع نسبة مشاركة نسائية تصل إلى 50% خلال رحلة مكثفة استمرت ثمانية أسابيع تم تزويد هذه الشركات بالمهارات الريادية الأساسية والخبرات العملية من خلال التدريب المستهدف والإرشاد استعداداً لتقديم أفكارهم وتعزيز التزام الشارقة بدعم بيئة ريادية مزدهرة.

وقال حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: إن برنامج الصفقة ليس مجرد فعالية لعرض الأفكار، بل هو نقطة التقاء تجمع بين المبدعين الشباب والمستثمرين، مما يتيح للشركات الناشئة في الجامعة الأمريكية في الشارقة فرصاً كبيرة لتوسيع نطاق أعمالها، وهدفنا هو تعزيز مكانة الشارقة كمركز عالمي للابتكار من خلال فتح أبواب جديدة للتعاون والشراكات الاستراتيجية.

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