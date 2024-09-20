غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال الجورجي

أعلنت غرفة تجارة دبي؛ إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال الجورجي، ما يشكل خطوة حيوية تسهم في الارتقاء بالشراكات الاقتصادية، وتعزيز الفرص المشتركة بين مجتمعات الأعمال في دبي وجورجيا، ودعم نمو حركة التجارة والاستثمارات البينية.

وتعكس هذه الخطوة تنامي جاذبية دبي الاستثمارية للشركات والمستثمرين من جورجيا، حيث حققت التجارة البينية غير النفطية بين دبي وجورجيا نمواً سنوياً بنسبة 8.5% لتصل قيمتها إلى 1.76 مليار درهم خلال العام الماضي. وبلغ عدد الشركات الجورجية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 89 شركة بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وناقش الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الجورجي سبل تعزيز التنسيق والتعاون، وتنظيم فعاليات الأعمال الثنائية، إضافة إلى بحث الفرص وتبادل الخبرات والمعلومات.

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: يسهم تأسيس مجلس الأعمال الجورجي بدور مهم في تعزيز العلاقات الثنائية عبر بناء منظومة فعالة للتواصل والتعاون. وسيعمل المجلس الجديد على تعزيز ممارسة الأعمال التجارية في دبي بالنسبة للشركات الجورجية.

كما سيشكل صوت مجتمع الأعمال الجورجي في الإمارة، ويسهم في رعاية مصالح الشركات الجورجية في دبي، ومساعدتها على تحقيق النجاح المستدام. وتمثل مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في دبي.

ومن خلال التعاون والتنسيق مع الغرفة، يتم التركيز على تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين شركات دبي وشركات هذه البلدان والأسواق التي تمثلها المجالس.

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