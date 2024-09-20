4.26 تريليونات دولار رسملة البورصات العربية في نهاية أغسطس

ارتفع رأس المال السوقي للبورصات العربية إلى 4.268 تريليونات دولار بنهاية أغسطس الماضي، بنمو 0.52 % أو ما يعادل 22 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.246 تريليونات دولار في نهاية يوليو 2024، وفق صندوق النقد العربي.

وأظهرت بيانات النشرة الشهرية للصندوق، الصادرة أمس، أن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصل إلى 763.9 مليار دولار، فيما بلغ رأس المال السوقي لسوق دبي المالي 197.4 مليار دولار، وبلغت رسملة السوق المالية السعودية ((تداول)) نحو 2.727 تريليون دولار.

وسجل رأس المال السوقي لبورصة قطر 162.5 مليار دولار، وبورصة الكويت 138.8 مليار دولار، وبورصة الدار البيضاء 73.8 مليار دولار، وبورصة مسقط 63.8 مليار دولار، وبورصة مصر 43.36 مليار دولار.

وبلغ رأس المال السوقي لبورصة عمّان 23.7 مليار دولار، وبورصة البحرين 20.19 مليار دولار، وبورصة بيروت 19.2 مليار دولار، وبورصة تونس 8.52 مليارات دولار، وسوق دمشق للأوراق المالية 5.95 مليارات دولار، وبورصة فلسطين 4.07 مليارات دولار.

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