Saturday, 21 September 2024 04:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«موانئ أبوظبي» تبرم اتفاقيات إعادة تمويل قرض بـ 2.25 مليار دولار

9/20/2024 7:27:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن إبرام اتفاقيات مع بنكين إماراتيين لإعادة تمويل قرضها المشترك بقيمة 2.25 مليار دولار بشروط أكثر ملاءمة، ما قد يحقق وفورات تصل إلى 44 مليون درهم (ما يعادل 12 مليون دولار) من تكاليف التمويل على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة.

وستمنح التسهيلات الجديدة التي حصلت عليها المجموعة المرونة الكافية في تحديد التوقيت المثالي لعودتها إلى سوق الديون، تماشياً مع استراتيجيتها المعلنة للاستفادة من السندات كأداة تمويل طويلة الأجل.

وبموجب هذه الاتفاقيات، تم استبدال القرض المشترك الذي حصلت عليه المجموعة بقيمة 2.25 مليار دولار في أبريل 2023 بتسهيل ائتماني متوسط الأجل بقيمة 9.2 مليارات درهم (ما يعادل 2.5 مليار دولار) بفترة استحقاق لمدة عامين ونصف العام، وتسهيل ائتماني قصير الأجل بقيمة مليار درهم (273 مليون دولار) بفترة استحقاق لمدة عام ونصف العام.

وتم إبرام اتفاقيات إعادة التمويل في أعقاب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الأربعاء الماضي، ببدء دورة تخفيف أسعار الفائدة، وهو أول خفض لأسعار الفائدة منذ مارس 2020. كما ستسهم تسهيلات الإقراض الجديدة في تمديد فترة استحقاق الديون حتى عام 2026 وما بعده.

وقال مارتن أروب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية، مجموعة موانئ أبوظبي: تمنحنا اتفاقيات إعادة التمويل الجديدة مرونة مالية أكبر، كما تسمح لنا أيضاً بخفض تكاليف الاقتراض بشكل كبير، علاوة على منحنا الوقت والملاءة المثاليين للاستفادة من دورة تخفيف أسعار الفائدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN20092024000110011019ID1108698378

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث