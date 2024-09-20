«موانئ أبوظبي» تبرم اتفاقيات إعادة تمويل قرض بـ 2.25 مليار دولار

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن إبرام اتفاقيات مع بنكين إماراتيين لإعادة تمويل قرضها المشترك بقيمة 2.25 مليار دولار بشروط أكثر ملاءمة، ما قد يحقق وفورات تصل إلى 44 مليون درهم (ما يعادل 12 مليون دولار) من تكاليف التمويل على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة.

وستمنح التسهيلات الجديدة التي حصلت عليها المجموعة المرونة الكافية في تحديد التوقيت المثالي لعودتها إلى سوق الديون، تماشياً مع استراتيجيتها المعلنة للاستفادة من السندات كأداة تمويل طويلة الأجل.

وبموجب هذه الاتفاقيات، تم استبدال القرض المشترك الذي حصلت عليه المجموعة بقيمة 2.25 مليار دولار في أبريل 2023 بتسهيل ائتماني متوسط الأجل بقيمة 9.2 مليارات درهم (ما يعادل 2.5 مليار دولار) بفترة استحقاق لمدة عامين ونصف العام، وتسهيل ائتماني قصير الأجل بقيمة مليار درهم (273 مليون دولار) بفترة استحقاق لمدة عام ونصف العام.

وتم إبرام اتفاقيات إعادة التمويل في أعقاب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الأربعاء الماضي، ببدء دورة تخفيف أسعار الفائدة، وهو أول خفض لأسعار الفائدة منذ مارس 2020. كما ستسهم تسهيلات الإقراض الجديدة في تمديد فترة استحقاق الديون حتى عام 2026 وما بعده.

وقال مارتن أروب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية، مجموعة موانئ أبوظبي: تمنحنا اتفاقيات إعادة التمويل الجديدة مرونة مالية أكبر، كما تسمح لنا أيضاً بخفض تكاليف الاقتراض بشكل كبير، علاوة على منحنا الوقت والملاءة المثاليين للاستفادة من دورة تخفيف أسعار الفائدة.

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