العملات المشفّرة تواصل الانتعاش

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات، أمس، لتواصل الانتعاش بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة. وفي حين زادت عملة ((بيتكوين)) بنسبة 0.24 % إلى 63534.84 دولاراً، صعدت ((إيثريوم)) 3.31 % إلى 2548.20 دولاراً. وقفز سعر عملة سولانا بنسبة 5.27 % إلى 151.16 دولاراً، بينما تراجعت الريبل 0.67 % إلى 58.84 سنتاً.
وامتد الزخم الإيجابي في سوق العملات المشفرة نتيجة بدء التيسير النقدي في أمريكا إلى أسهم الشركات المرتبطة بعملة ((بيتكوين))، حيث صعد سهم ((كوين باس)) بنسبة 3.44 % في ختام جلسة الخميس وبنسبة 0.81 % إلى 169.6 دولاراً في تعاملات ما بعد الإغلاق.
كما صعد سهم ((مايكروستراتيجي)) الذي يرتبط بدرجة كبيرة بتحركات سعر ((بيتكوين))، بنسبة 9 % في نهاية جلسة الخميس، وبنسبة 0.37 % بعد الإغلاق.
وتجاوزت عملة ((بيتكوين)) مستوى 64 ألف دولار في وقت سابق بفضل تثبيت بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي، ليجنب أسواق الأصول الخطرة التعرض لاضطراب آخر على غرار ما حدث مطلع أغسطس عقب رفعه للفائدة بأكثر من المتوقع.
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