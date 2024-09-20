العملات المشفّرة تواصل الانتعاش

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات، أمس، لتواصل الانتعاش بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة. وفي حين زادت عملة ((بيتكوين)) بنسبة 0.24 % إلى 63534.84 دولاراً، صعدت ((إيثريوم)) 3.31 % إلى 2548.20 دولاراً. وقفز سعر عملة سولانا بنسبة 5.27 % إلى 151.16 دولاراً، بينما تراجعت الريبل 0.67 % إلى 58.84 سنتاً.

وامتد الزخم الإيجابي في سوق العملات المشفرة نتيجة بدء التيسير النقدي في أمريكا إلى أسهم الشركات المرتبطة بعملة ((بيتكوين))، حيث صعد سهم ((كوين باس)) بنسبة 3.44 % في ختام جلسة الخميس وبنسبة 0.81 % إلى 169.6 دولاراً في تعاملات ما بعد الإغلاق.

كما صعد سهم ((مايكروستراتيجي)) الذي يرتبط بدرجة كبيرة بتحركات سعر ((بيتكوين))، بنسبة 9 % في نهاية جلسة الخميس، وبنسبة 0.37 % بعد الإغلاق.

وتجاوزت عملة ((بيتكوين)) مستوى 64 ألف دولار في وقت سابق بفضل تثبيت بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي، ليجنب أسواق الأصول الخطرة التعرض لاضطراب آخر على غرار ما حدث مطلع أغسطس عقب رفعه للفائدة بأكثر من المتوقع.

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