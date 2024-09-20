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نهيان بن مبارك يطّلع على الخطط المستقبلية لبنك المارية

9/20/2024 7:27:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اطّلع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، خلال زيارته مقر بنك المارية المحلي الرئيسي في أبوظبي، على إنجازات البنك وخططه المستقبلية.

وكان في استقباله كل من رئيس مجلس إدارة بنك المارية المحلي طارق أحمد المسعود، وأعضاء مجلس الإدارة: عمران الخوري، وخالد ثاني الرميثي، ويونس فتح علي الخاجه، والرئيس التنفيذي للبنك محمد وسيم خياطة، والدكتور طيب الكمالي، وسلطان كرمستجي.

وقدم طارق أحمد المسعود شرحاً حول أحدث منتجات البنك وخدماته وإنجازاته، وخططه المستقبلية، بالإضافة إلى مبادرات التوطين الاستراتيجية، التي تهدف إلى دعم وتشجيع مشاركة مواطني الإمارات في القطاع المصرفي بشكل فعال، بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والقوى العاملة في الدولة.

واستمع معالي الشيخ نهيان بن مبارك إلى شرح شامل عن مسيرة البنك منذ إنشائه في عام 2021، وأحدث منتجاته التي شملت المحفظة الرقمية المرتبطة ببطاقة الخصم المحلية ((جيوَن))، ومحفظة بنك المارية المحلي الرقمية، وهي أول محفظة رقمية محلية في الدولة تستخدم تقنية السلسلة اللامركزية ((بلوكتشين)) والمعززة بتقنية الاستجابة السريعة (QR) والمربوطة بنظام الدفع المحلي.

كما اطلع على برنامج إتقان - المصرفي الرقمي الشامل، وهو برنامج تدريبي رقمي حديث في مجال الخدمات المصرفية والمالية لتمكين وتجهيز الخريجين الجدد الإماراتيين البارعين من خلال الخبرة العملية في هذا المجال.

وقال محمد وسيم خياطة: نفخر بزيارة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان لمقر بنك المارية المحلي. ونؤكد التزامنا بتقديم منتجات وخدمات مبتكرة وملائمة لجميع أفراد مجتمعنا لتمكينهم بحلول تتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات؛ لخلق اقتصاد متنوع، وتعزيز الابتكار، ورعاية مجتمع قائم على المعرفة.

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