«أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4.8 % في 2025

توقع سكوت ليفرمور، كبير الخبراء الاقتصاديين المدير العام في ((أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط))، تسارع النمو الاقتصادي في الإمارات إلى 4.8% خلال العام المقبل.

وقال سكوت، وهو أيضاً المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين، لوكالة أنباء الإمارات، إن النمو الاقتصادي يأتي مدعوماً بالأداء القوي من الاقتصاد غير النفطي، الذي من المتوقع أن يواصل أداءه القوي، وينمو بنسبة 4.6% على أساس سنوي خلال العام الجاري.

نمو واسع

ويرى سكوت أن القطاعات غير النفطية، ومن بينها السياحة والسفر، ستحقق نمواً واسع النطاق، وتكون من العوامل الداعمة الأساسية لنمو الاقتصاد الإماراتي، مشيراً إلى ارتفاع عدد زوار دبي وحركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى مستويات قياسية، متوقعاً أن تستمر أعداد الزوار في الارتفاع بقوة، مع نمو مقدر بأكثر من 20% هذا العام، على أن تحقق نمواً مرة أخرى برقم مزدوج في العام 2025.

وأوضح أن اقتصاد الإمارات نجح في مواجهة التحديات والصعوبات العالمية، خاصة أسعار الفائدة المرتفعة، مدعوماً بالدعم الحكومي الاستراتيجي مع الاستمرار في تنفيذ خطط النمو وتنويع الاقتصاد، مشيراً إلى أن الإمارات نجحت في تحقيق تنويع كبير باقتصادها، بعيداً عن النفط على مدى العقدين الماضيين، مع الاتجاه نحو تعزيز النمو والاستدامة في القطاعات غير النفطية.

نشاط قوي

وتوقع سكوت أن يكون النشاط الاستثماري في الإمارات قوياً خلال الفترة المقبلة، مع تنفيذ العديد من المبادرات والخطط الاستراتيجية، ومن بينها ((نحن الإمارات 2031))، وأجندة دبي الاقتصادية ((D33))، إلى جانب العديد من الاستراتيجيات الأخرى.

مشيراً إلى أن الإمارات تواصل العمل على زيادة جاذبيتها للمستثمرين والمواهب الأجنبية، من خلال خطط وبرامج مثل السماح بتملك الأجانب للشركات المحلية بنسبة 100% وخفض تكاليف تأسيس الشركات.

ولفت إلى أن النمو السكاني في الدولة انعكس بشكل ملحوظ على سوق العقارات. وأوضح أنه من المتوقع أن تبقى السوق العقارية في الإمارات قوية مع دخول مشروعات ووحدات جديدة إلى السوق، وأن تحقق قطاعات أخرى مثل السفر والسياحة والتكنولوجيا الرقمية والتمويل والاستثمار أداءً قوياً، باعتبارها من القطاعات الاستراتيجية ومحركاً رئيساً للنمو.

قطاعات مبتكرة

وأوضح أن صناع السياسات في الإمارات يركزون كذلك على القطاعات المبتكرة والناشئة في القطاعات المالية والإبداعية والتصنيعية وغيرها، وهو ما يؤهلها لمزيد من النمو إلى جانب القطاعات التي تستفيد بشكل رئيس من النمو السكاني، وعلى رأسها العقارات والتعليم.

ورداً على سؤال حول توقعاته لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، قال سكوت إنه من المتوقع أن يتضاعف النمو الاقتصادي إلى أكثر من 4.4% خلال عام 2025، وأن يبلغ النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط نحو 2.1% في 2024، على أن يتسارع بقوة إلى 3.7% في عام 2025.

ويرى كبير الخبراء الاقتصاديين المدير العام في ((أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط)) أن الاقتصادات غير النفطية ستستمر في النمو بدول مجلس التعاون الخليجي، مرجحاً أن تحقق الميزانية الإجمالية لدول المجلس فائضاً، مشيراً إلى أن الوضع المالي الإجمالي لهذه الدول قوي، وهو ما ينعكس في التصنيفات الائتمانية الإيجابية، ما يسمح لها بالوصول إلى التمويل من خلال أسواق رأس المال والاكتتابات العامة الأولية.

وحول توقعاته لأسعار الفائدة العالمية، قال سكوت إن الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة الشهر الجاري، كما كان متوقعاً، مع تحول تركيزه إلى سوق العمل بدلاً من التضخم؛ إذ لم يعد يركز بشكل كامل على التضخم.

وباتت المخاطر التي تهدد سوق العمل في مرمى نظره، متوقعاً أيضاً أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية 2024، و150 نقطة أساس بحلول نهاية 2025، لافتاً إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تكون أكثر حدة إذا تدهور سوق العمل بشكل أكثر وضوحاً مما نفترض.

وتوقع سكوت أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% هذا العام والعام المقبل، مؤكداً أنه لا أساس من الصحة للمخاوف المتزايدة من احتمال دخول الولايات المتحدة في ركود؛ إذ تظهر البيانات الصادرة مؤخراً أنها ستظل متسقة مع تباطؤ أكثر تنظيماً وهادئاً في النمو.

* الإمارات نجحت بتحقيق تنويع كبير في اقتصادها بعيداً عن النفط على مدى عقدين

* السياحة والسفر يحققان نمواً واسع النطاق وهما من العوامل الأساسية الداعمة للنمو

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