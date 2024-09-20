الإمارات السادسة عالمياً في نصيب الفرد من الناتج المحلي

احتلت الإمارات المركز السادس عالمياً بين أفضل 10 اقتصادات حسب ترتيب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2024، لتتفوق على سويسرا في المركز السابع والولايات المتحدة في المركز التاسع، وتأتي خلف لوكسمبورج التي احتلت المركز الأول، وسنغافورة في المركز الرابع، بحسب موقع ((فوربس إنديا)).

وقال الموقع: عندما تفكر في أغنى الدول في العالم، فمن المحتمل أنك تفكر في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. ورغم ذلك، إذا كنت تبحث عن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين أو الولايات المتحدة، فقد تفاجئك هذه القائمة.

حيث إن الدول التي تظهر في المقدمة هي من بين أصغر الدول على الخريطة. ويقيس الناتج المحلي الإجمالي القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة في بلد ما، من خلال قسمة هذا الرقم على عدد المقيمين بدوام كامل، لنحصل على فكرة عن ثروة عامة السكان. ومع ذلك، فإن المقياس الأكثر دقة لثروة الأمم يأخذ في الاعتبار معدلات التضخم وتكاليف المنتجات والخدمات المحلية.

وتابع الموقع: من خلال النظر في كلا العاملين، نستنتج تعادل القوة الشرائية. وفي حين أن هذه الإحصائيات قد لا تكون مطلقة لتصنيف أغنى وأفقر البلدان في العالم بدقة (حيث إن بعض البلدان الغنية هي ملاذات ضريبية.

حيث تعمل على تضخيم ناتجها المحلي الإجمالي بشكل مصطنع بالثروة الخارجية)، فإن تصنيف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (مع مراعاة تعادل القوة الشرائية) لا يزال يقربنا من فهم الثروة التي تمتلكها دول مختلفة.

وأردف: عندما ننظر إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية، فإن هذه الدول العشر الأكثر ثراءً اعتباراً من سبتمبر 2024 هي: لوكسمبورج وماكاو وآيرلندا وسنغافورة وقطر والإمارات وسويسرا وسان مارينو والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج.

وأضاف الموقع أنه في حين تستفيد البلدان الأصغر مثل لوكسمبورج وسنغافورة من القطاعات المالية المنظمة بشكل جيد والأنظمة الضريبية المثالية للاستثمارات الأجنبية في اقتصاداتها، فإن البلدان الأكبر والأكثر قوة مثل الولايات المتحدة والصين تحتل مرتبة أدنى في قائمة أغنى الاقتصادات. (دبي – مصطفى درويش)

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