310000 سيارة مباعة في الإمارات بنهاية 2024

أكد حسام بغدادي، المدير التنفيذي الأول لـ((العربية للسيارات))، أن قطاع السيارات في الإمارات يعد الأسرع نمواً بين أسواق منطقة الخليج، إذ نجح في تحقيق زيادة بنسبة 29 % خلال 2023 مقارنة بالعام 2022، متفوقاً بذلك على معدل النمو في المنطقة الذي بلغ 22 % خلال ذات الفترة.

وقال في تصريحات لـ((البيان)): ((يواصل القطاع الحفاظ على هذا النمو والأداء الإيجابي، حيث سجل زيادة بنسبة 15 % خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك في أعقاب مبيعات وصلت إلى ما يقرب من 150 ألف سيارة جديدة، على الرغم من التحديات التي شهدتها المنطقة.

وتشير التوقعات إلى وصول المبيعات إلى حوالي 310000 سيارة بنهاية 2024، مقارنة بـ 273 ألف سيارة في العام الماضي، مما يعكس نمواً قوياً ومستداماً)).

وأضاف: ((أسهمت العديد من العوامل في تعزيز هذا الأداء، بما في ذلك زيادة الطلب الاستهلاكي، وإطلاق العروض الموسمية التي تقدم قيمة مضافة وتواكب ارتفاع الطلب خلال المواسم الخاصة مثل رمضان والأعياد وموسم الصيف وغيرها)).

وأكد أن قطاع السيارات في الإمارات يعد من القطاعات المحورية المتقدمة في اقتصاد المنطقة، وتشير التوقعات إلى أن مبيعات السيارات في الإمارات ستتجاوز 520 ألف سيارة بحلول 2026، مع الإشارة إلى أنه تم بيع حوالي 209 آلاف سيارة ركاب في الدولة خلال 2021، مقارنة بـ 154 ألف سيارة خلال العام الذي سبقه.

دعم

وحول دور حكومة دبي في دعم القطاع السيارات، وخاصة بعد التوجيه بتطوير سوق السيارات في دبي، قال: تقوم حكومة دبي بدور محوري في دعم قطاع السيارات من خلال توفير بيئة محفزة للنمو والابتكار. ويظهر هذا الدعم جلياً عبر المبادرات الرائدة التي تتبناها القيادة الحكيمة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

اتفاقية

وأضاف: ((تجسد الاتفاقية التي عقدت مؤخراً بين بلدية دبي وموانئ دبي العالمية لإنشاء وتطوير ((سوق السيارات في دبي)) هذه الرؤية الطموحة، حيث يتوقع أن يكون السوق الأكبر والأفضل من نوعه في العالم. وتهدف هذه الشراكة إلى إعادة تعريف مشهد السيارات في دبي وتعزيز مكانتها كوجهة رئيسة لتجارة السيارات والخدمات ذات الصلة.

وسيصبح السوق الجديد مركزاً عالمياً متكاملاً للخدمات التجارية والتسهيلات والحلول اللوجستية والصناعات الخفيفة والتمويلات لهذا القطاع المهم، بالإضافة إلى كونه وجهة لاستضافة المؤتمرات الكبرى والفعاليات المتخصصة لعشاق السيارات، ما يعزز رؤية دبي لتكون أحد أكبر المراكز الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم)).

وأشار إلى زيارة ماكوتو أوشيدا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ((نيسان موتور)) العالمية إلى دبي مؤخراً حيث تم استكشاف فرص النمو الجديدة لشركات السيارات في ضوء معدلات التقدم الاقتصادي الكبيرة المتحققة للدولة والتطور المستمر في المشهد التنموي في دبي، لتواصل القيادة الرشيدة بذلك إلهامنا وتحفيزنا نحو دفع القطاع إلى الأمام بحلول رائدة وابتكارات متطورة.

وحول مستقبل السيارات الكهربائية، قال: ((شهدت سوق السيارات الكهربائية على المستوى العالمي نمواً قوياً خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل إجمالي المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية في النصف الأول 2024 إلى نحو 7.2 ملايين وحدة، بزيادة بلغت 23 % مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه.

كما ارتفعت الحصة السوقية للسيارات الكهربائية في صناعة السيارات العالمية من 14 % في النصف الأول 2023 إلى 17 % في النصف الأول 2024، ما يعكس تزايد شعبية السيارات الكهربائية واستمرار ارتفاع الطلب عليها)).

اهتمام

وأضاف: ((في الإمارات، يواصل السوق المحلي تبني السيارات الكهربائية بشكل تدريجي مع تزايد اهتمام المستهلكين، لا سيما الأجيال الجديدة التي تفضل المركبات الصديقة للبيئة. فقد تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية في الدولة 14000 وحدة خلال العام الماضي، ما يشير إلى نمو ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة)).

وفيما يخص أزمة الرقائق، قال: ((شهدنا في الفترة الماضية تحسناً تدريجياً واستقراراً في إمدادات رقائق أشباه الموصلات مع عودة جداول الإنتاج إلى طبيعتها، مدفوعاً بتبني الشركات في قطاع السيارات لاستراتيجيات تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي والتعاون الوثيق مع الشركات المصنّعة لهذه الرقائق.

ومع تعافي السوق من آثار جائحة ((كوفيد19))، فإن توفر السيارات الجديدة أصبح استقراراً منذ 2023، الأمر الذي أسهم في معالجة التأخير الحاصل سابقاً وضمان الإمدادات الكافية. وتشير التوقعات إلى أن التحسن التدريجي سيتواصل، ما يعزز استقرار سوق السيارات ويدعم مسار النمو المستدام)). وتابع: ((مع تعافي السوق الإماراتي سريعاً بعد الوباء، شهدنا تحسينات ملحوظة في تسريع عمليات التسليم خلال 2023 و2024)).

29 % نمو سوق السيارات بالدولة خلال 2023 متفوقاً على المتوسط بالمنطقة

14000 سيارة كهربائية تم بيعها في الإمارات 2023

دور محوري لحكومة دبي في دعم قطاع السيارات عبر توفير بيئة محفزة للنمو

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