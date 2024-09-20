«بلومبرج»: 3.8 % نمو اقتصاد الإمارات المتوقع في 2024

توقع استطلاع أجرته ((بلومبرج)) نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الجاري بنسبة 3.8%، وفقاً لآراء 13 خبيراً اقتصادياً تم استطلاع آراؤهم في الفترة من 13 إلى 18 من الشهر الجاري.

وقال الخبراء إنهم يتوقعون نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام المقبل بنسبة 4.7%. وكان صندوق النقد العربي قد توقع نمو الإمارات بنسبة 3.9% في العام الجاري، وذلك في ظل التوقعات باستمرار تحسن النشاط السياحي والعقارات والتجارة الدولية وزيادة الإنفاق الرأسمالي.

واستمرار تنفيذ جهود دعم الاقتصاد، بما في ذلك التطوير في الصناعات ذات التقنية العالية، ما يشير إلى وجود مسار اقتصادي مرن يمضي قدماً. ويتمتع اقتصاد الإمارات بأساسيات قوية مدعومة بقطاع غير نفطي ديناميكي وسياسات عامة ونقدية قوية تهدف إلى الحفاظ على التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي وسلامة القطاع المالي.

كما أن النمو في الدولة يعتمد بشكل كبير على مبادراتها الاستراتيجية لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والتمويل، والتطوير المستمر في البنية التحتية، والإطار التنظيمي القوي الذي يجذب الاستثمارات الأجنبية والتركيز على الابتكار والنمو والقطاعات المعتمدة على التكنولوجيا.

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