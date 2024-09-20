13.3 مليار درهم تصرفات أسبوعية لعقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع أكثر من 13.3 مليار درهم، نتجت عن 5133 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل 4243 عملية بيع بقيمة 10.01 مليارات درهم، و769 رهون عقارية بقيمة 2.68 مليار درهم، و121 معاملة هبات بقيمة 670 مليون درهم.

وبالنسبة للمبيعات الأسبوعية، فقد برزت عدة حسب المناطق منها: منطقة بوكدرة والتي شهدت 225 معاملة بقيمة إجمالية 453.3 مليون درهم، تلتها منطقة الخيران الأولى والتي شهدت 96 صفقة بقيمة 290.6 مليون درهم، ثم منطقة إعمار الجنوب والتي شهدت 204 صفقات بقيمة 249.8 مليون درهم.

أما بخصوص عمليات الرهون، فقد شهدت منطقة جميرا فييلج سركل 53 عملية رهن بقيمة إجمالية 48.5 مليون درهم، تلتها 29 عملية رهن في منطقة دبي مارينا بقيمة 47.9 مليون درهم، ثم منطقة الخليج التجاري والتي شهدت 31 عملية رهن بقيمة 47.4 مليون درهم.

أما بالنسبة للهبات، فقد شهدت منطقة برج خليفة 11 معاملة هبة بقيمة إجمالية 23.9 مليون درهم، تلتها منطقة نخلة جميرا والتي شهدت 5 معاملات هبات بقيمة 20.6 مليون درهم.

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