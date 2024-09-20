11 مليار درهم مكاسب سوق دبي في أسبوع

صعد مؤشر سوق دبي خلال الأسبوع المنقضي بنسبة 1.28%، وحقق السوق مكاسب جاوزت 11 مليار درهم في 5 جلسات، ليرتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 736 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 747 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وبأداء الأسبوع الماضي، يكون السوق قد واصل رتفاعه منذ مطلع سبتمبر الجاري، إذ صعد مؤشر السوق بنسبة 2.56% في 3 أسابيع، وحقق مكاسب ناهزت 21.7 مليار درهم في 15 جلسة، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 725.3 مليار درهم في آخر جلسات أغسطس الماضي وصولاً إلى 747 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم ((دبي للمرطبات)) ارتفاعات أسهم دبي ليقفز بنسبة 13.6% في أسبوع، وارتفعت أسهم ((سبينس)) 7.5%، و((تكافل الإمارات)) 8.2%، و((تاكسي دبي)) 6.2%، و((الاستشارات المالية الدولية)) 5.6%، و((دبي الوطنية للتأمين)) 4.2%، و((ديوا)) 3.75%، و((باركن)) 3.4%، و((تيكوم)) 3.2%.

واستحوذ ((إعمار العقارية)) على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أسبوع بأكثر من 372 مليون درهم، تلاه ((الإمارات دبي الوطني)) بسيولة 216.7 مليون درهم، ثم ((دبي الإسلامي)) جاذباً 162 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 119 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 815.9 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 696.8 مليون درهم.وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 63 مليار درهم في 5 جلسات، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.578 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 3.641 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.894 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و747 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع ناهزت 11.2 مليار درهم، موزعة بواقع 9.2 مليارات درهم في سوق أبوظبي، وملياري درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 3.6 مليارات سهم، عبر تنفيذ أكثر من 179.7 ألف صفقة.

وعلى مستوى الأداء اليومي، تباينت مؤشرات أسهم الإمارات في ختام جلسة أمس، مع صعود مؤشر سوق دبي 0.34% عند مستوى 4436.37 نقطة، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.65% إلى 9438.51 نقطة.

في سياق متصل، تدخل المراجعة نصف السنوية التي تجريها ((فوتسي)) لمؤشراتها حيز التنفيذ بنهاية جلسة 20 سبتمبر 2024، حيث ستقوم ((فوتسي)) بتنفيذ تغييراتها في الأسواق المحلية لتكون سارية اعتباراً من يوم الاثنين 23 سبتمبر 2024.

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