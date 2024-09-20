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قطر تستضيف بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم 2024

9/20/2024 7:27:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت قطر
عن استضافة بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم 2024 في ديسمبر المقبل بمشاركة الأندية أبطال القارات .


وقال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب في تصريحات صحفية
: "يسرنا استضافة حدث رياضي مرموق آخر يضاف إلى سجل دولة قطر الحافل بالإنجازات المشرّفة. إن إقامة المباريات الثلاثة النهائية في كأس إنتركونتيننتال FIFA 2024
شهادة واضحة على قدرة قطر وتفوقها في تنظيم أحداث رياضية عالمية المستوى."


وأضاف
: "بعد مضي ما يقارب العامين من استضافة النسخة الأفضل على الإطلاق من بطولة كأس العالم في رحاب دولة قطر، نفخر باستضافة كأس إنتركونتيننتال
FIFA 2024، ونتطلع إلى الترحيب بعدد من الأسماء اللامعة في لعبة كرة القدم في العالم في حدث رائع يلقي الضوء على الإرث المستدام لمونديال قطر 2022".


وتعد بطولة كأس إنتركونتيننتال
FIFA 2024 أحد أهم وأبرز البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم على مستوى الأندية ويحمل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لقب النسخة الماضية من البطولة 2023، ويعتبرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أهم بطولة سنوية للأندية تشهد تتويج الفريق الفائز بلقب الحدث العالمي.

البطولة توضح التزام الفيفا المتواصل بتوفير المزيد من الفرص للارتقاء بلعبة كرة القدم، لتعزيز مكانتها على الساحة العالمية وتعتبر
البطولة نسخة مطورة للنسخ السابقة من بطولة كأس العالم للأنديةFIFA
كما تعزز البطولة أجواء الحماس والتشويق في كرة القدم

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