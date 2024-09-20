زيارة محمد بن زايد التاريخية إلى واشنطن.. مباحثات وشراكات عنوانها المستقبل

تشكل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرسمية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تبدأ بعد غدٍ الاثنين، مرحلة مهمة في العلاقات بين البلدين، حيث تعد الأولى من نوعها لسموه، منذ توليه رئاسة الدولة، والتي وصفها المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، بـ((التاريخية)).

مؤكداً أن ((الإمارات شريك رائد في الشراكة التي أعلنها الرئيس الأمريكي للبنية التحتية والاستثمار العالميين))، ولفت إلى أن التكنولوجيا المتقدمة ستكون محوراً لهذه المناقشات، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تعزيز أهداف الذكاء الاصطناعي المسؤول.

وسيبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال هذه الزيارة غير المسبوقة، مع الرئيس جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة، علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع الإمارات والولايات المتحدة، والتي تمتد إلى أكثر من خمسين عاماً، وسبل تعزيز تعاونهما وشراكتهما الاستراتيجية في جميع المجالات، خاصة الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء.

إضافة إلى الطاقة المتجددة ومواجهة التغير المناخي وحلول الاستدامة، وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية البلدين تجاه مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً للجميع. ومن المنتظر أن يبحث سموه مع نظيره الأمريكي وجهات النظر بشأن مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، محل الاهتمام المشترك.

كما سيلتقي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، عدداً من المسؤولين الأمريكيين لبحث آفاق تطور العلاقات الإماراتية الأمريكية على جميع المستويات.

شراكة فاعلة

وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الولايات المتحدة هي زيارة تاريخية عنوانها المستقبل، وهدفها تعزيز العلاقات. وقال، أمس، عبر حسابه في منصة ((إكس)):

((يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، الاثنين، زيارة تاريخية مهمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية)). مضيفاً: ((زيارة عنوانها المستقبل وهدفها الأساسي تعزيز العلاقات والتعاون والشراكات الاقتصادية والتكنولوجية))،. ولفت إلى أن ((الإمارات عقدت العزم على أن تكون شريكاً فاعلاً في التطور التكنولوجي العالمي)).

بينما وصف يوسف العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، زيارة سموه إلى واشنطن، واجتماعه المرتقب مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنها تشكل مرحلة مهمة في العلاقة بين البلدين.

وقال العتيبة في بيان نشرته السفارة الإماراتية عبر منصة ((إكس))، أول من أمس: ((سيركز الجانبان على علاقة الشراكة القائمة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، والتي تمتد لخمسة عقود، وتشمل مجالات التجارة والاستثمار والأمن)).

وأضاف: ((كما سيبحثان فرص توسيع التعاون إلى مجالات جديدة تشمل العلوم والتكنولوجيا، وفي الوقت الحاضر الفضاء)). وقال العتيبة: ((في الواقع قلة هي الدول التي تسير بخطى سريعة في مجال التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وفي التنسيق والتوافق الوثيق مثلما تفعل الولايات المتحدة ودولة الإمارات)).

ولفت العتيبة إلى أن ((دولة الإمارات والولايات المتحدة تشكلان معاً قوة حاسمة للتغيير الإيجابي، ومحركاً للاستقرار الإقليمي والازدهار والتكامل)). وفي هذا الصدد اعتبر أنه من خلال مواصلة العمل معاً ومعالجة هذه التحديات بشكل مباشر، فإن الإمارات وأمريكا ((تمهدان الطريق لخمسين عاماً أخرى من التعاون)).

ترحيب أمريكي

وبعبارة ((مرحبا الساع))، رحبت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإمارات بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى واشنطن. وقالت البعثة عبر حسابها الرسمي في منصة ((إكس))، أول من أمس، تحت وسم ((شركاء متحدون)):

((نتطلع للترحيب بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الأسبوع القادم في واشنطن العاصمة، في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها لرئيس دولة الإمارات للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن. ستعزز الزيارة علاقاتنا الثنائية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، واستكشاف الفضاء، والطاقة النظيفة، التجارة، واستقرار المنطقة)).

دور متعاظم

ويعكس الاهتمام العالمي، والترحيب الأمريكي الكبير، بزيارة صاحب السمو رئيس الدولة إلى واشنطن، الدور المتعاظم للإمارات إقليمياً ودولياً، على جميع الصعد والمستويات، حيث تواصل الإمارات حضورها العالمي، مستنيرة بفكر ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تعزيز نهج التنمية المستدامة، وتوجيه الموارد نحو بناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة، عبر توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات العالمية في مسيرة التنمية والبناء، وتوظيف القوة الناعمة للدولة لتعميم مناخات الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة والعالم، لتترجم كل ذلك من خلال إنجازات ومكتسبات، تضاهي بها كبريات الدول، التي تعقد مع الإمارات اليوم ((الشراكات الاستراتيجية)).

وتتحاور معها في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم العالمي، وتسترشد بنهجها في ترسيخ قيم العدل والمساواة والتسامح، وتنظر إليها كشريك مؤثر وداعم لنمو الاقتصاد العالمي، وقوة دافعة للتطوير والتنمية وتعزيز الروابط الدولية.

ذكاء اصطناعي

وتبشر الزيارة التاريخية لصاحب السمو رئيس الدولة، إلى واشنطن، بتحقيق نتائج إيجابية على مختلف الصعد، ولعل أبرزها تحقيق تعاون مثمر في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والاستثمار في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، حيث بات هذا القطاع أولوية استراتيجية في الدولة، لتحقيق التنمية المستدامة.

وقد استطاعت الإمارات، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، تعزيز مكانتها وجهة اقتصادية واستثمارية عالمية، من خلال تبني سياسات واستراتيجيات رائدة ومرنة، للتحول نحو نموذج اقتصادي جديد قائم على التكنولوجيا والمعرفة والابتكار، ويعزز التعاون الإماراتي الأمريكي في هذا المجال، تطوير اقتصاد متطور قائم على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

حيث تأمل الإمارات أن تصبح رائدة عالمياً في الذكاء الاصطناعي، بعد أن باتت رائدة إقليمياً في هذا المجال، الذي تستثمر فيه بكثافة ضمن خططها لتنويع الاقتصاد، وكانت الإمارات قد أعلنت، أخيراً، عن شراكة عالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، باستثمارات تصل إلى 100 مليار دولار.

ومن المنتظر أن تمنح لقاءات صاحب السمو رئيس الدولة، مع كبار المسؤولين الأمريكيين، في واشنطن، دفعاً قوياً نحو تمكين وتسريع وتيرة الابتكار والتطورات التكنولوجية.

خريطة طريق

كما ترسم هذه الزيارة، الأولى لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، منذ توليه رئاسة الدولة، خريطة طريق لعلاقات أكثر رسوخاً بين الإمارات والولايات المتحدة، والتي شهد عام 1971 انطلاقتها، وباتت اليوم بفضل قيادة البلدين أكثر قوة ومتانة، مع النمو الهائل في مجال الشراكات بقطاعات الفضاء والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والتعاون التجاري والاقتصادي.

وعلى أساس مشترك بتعزيز السلام والأمن في المنطقة والعالم، وينظر اليوم على نطاق واسع إلى أن البلدين نجحا في ترسيخ نموذج متطور ومستدام لعلاقاتهما الاستراتيجية، التي أثمرت العديد من الإنجازات النوعية في مختلف القطاعات الحيوية.

وأن ما تحقق من إنجازات في إطار العلاقات الثنائية يشكل حافزاً للمضي قدماً نحو المزيد من النجاحات، بما يحقق الأهداف التنموية المشتركة بين البلدين الصديقين وشعبيهما، ويقود للتوصل إلى وضع الآليات والحلول لمستقبل غني بالتعاون والشراكات.

ويمثل توقيع الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في كل من الإمارات والولايات المتحدة، ومختلف أنحاء العالم، بحلول عام 2035.

والتي جرى التوقيع عليها في عام 2022 بحضور صاحب السمو رئيس الدولة، شاهداً ونموذجاً على التحالف الاستراتيجي الوثيق بين البلدين، والتزامهما في التصدي للتحديات العالمية، وتحقيق التنمية في الاقتصادات الناشئة، وتعزيز أمن الطاقة، واعتماد التكنولوجيا النظيفة.

توقيت دقيق

وتكتسب الزيارة التاريخية لصاحب السمو رئيس الدولة، من وجهة النظر الأمريكية، أهمية خاصة لما تمثله الإمارات من نموذج تنموي ناجح في المنطقة، باعتبارها بوابة حيوية لأمن واستقرار المنطقة، فضلاً عن دورها المحوري والمؤثر عالمياً، لكونها قوة دافعة للتطوير والتنمية وتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.

إضافة إلى جملة من الرؤى المتوافقة بين قيادتي البلدين حول العديد من القضايا والتطورات، والتي تبث التفاؤل في تعزيز الجهود لتحقيق التنمية المستدامة والمنشودة، لما فيه خير البشرية في العالم أجمع. كما أن زيارة سموه تأتي في توقيت بالغ الدقة، تشهد فيه المنطقة والعالم تطورات كبيرة، متسارعة ومتشابكة، ما يستدعي حراكاً دولياً كبيراً يسهم في عودة الأمن والاستقرار إلى تلك المناطق.

وهو ما اعتادت الإمارات التصدي له، حيث برعت بحكمة قيادتها على الأخذ بزمام المبادرة، للتشاور والحوار، والعمل على عودة الأمن والاستقرار والسلام، ووقف النار، ودحر التطرف والإرهاب، وقيادة العمل الإنساني، لما فيه صالح الشعوب في كل العالم.

اهتمام إعلامي عالمي

أبدت المواقع والصحف العالمية اهتماماً كبيراً بالزيارة المرتقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى واشنطن، كونها الزيارة الأولى لسموه منذ توليه رئاسة الدولة.

وتحت عنوان: ((الاقتصاد أولاً على جدول أول زيارة لرئيس الإمارات إلى أمريكا))، توقعت وكالة ((بلومبرج)) أن يعطي صاحب السمو رئيس الدولة الأولوية للمحادثات بشأن العلاقات الاقتصادية قبل الأمور الجيوسياسية، خلال أول زيارة له إلى واشنطن.

وقالت إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ((سيجري الأسبوع المقبل مباحثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة في نوفمبر، كما ستتضمن زيارته اجتماعات مع القادة الرئيسيين في الكونغرس، ولقاءات مع رؤساء كبرى الشركات الأمريكية)).

وتحت عنوان: ((ماذا سيبحث مع بايدن؟))، لفت موقع قناة ((آر تي)) الروسية إلى زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى واشنطن، مضيئاً على أنها الزيارة الأولى من نوعها لسموه إلى الولايات المتحدة.

وذكرت قناة ((الحرة)) الأمريكية أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيعطي الأولوية للمحادثات حول العلاقات الاقتصادية قبل المواضيع السياسية، خلال أول رحلة له إلى واشنطن، لافتة في تقرير لها إلى أن الذكاء الاصطناعي والاقتصاد ((أولويات)) في زيارة سموه إلى الولايات المتحدة.

علاقات الصداقة القوية بين الإمارات والولايات المتحدة تكتسب زخماً بفضل الزيارة

تعزيز الشراكة الاستراتيجية في جميع المجالات مع أولوية للاقتصاد والتجارة والاستثمار

التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز أهداف الذكاء الاصطناعي المسؤول تأخذ حيزاً مهماً في المناقشات

اقرأ أيضاً:

مباحثات محمد بن زايد وبايدن.. الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية أولوية

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز