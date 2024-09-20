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الـديـوان الملكــي ينـعــى الشيـخ خالد بن محمد بن إبراهيم بن خالد آل خليفة

9/20/2024 7:22:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جاءنا‭ ‬من‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

بسم‭ ‬الله‭ ‬الرحمن‭ ‬الرحيم

‭(‬يا‭ ‬أيتها‭ ‬النفس‭ ‬المطمئنة‭ ‬ارجعي‭ ‬إلى‭ ‬ربك‭ ‬راضية‭ ‬مرضية‭ ‬فادخلي‭ ‬في‭ ‬عبادي‭ ‬وادخلي‭ ‬جنتي‭).‬

صدق‭ ‬الله‭ ‬العظيم‭.‬

بقلوب‭ ‬مؤمنة‭ ‬بقضاء‭ ‬الله‭ ‬وقدره،‭ ‬ينعى‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

تغمد‭ ‬الله‭ ‬الفقيد‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬وأسكنه‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭ ‬وألهم‭ ‬ذويه‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭.‬

إنا‭ ‬لله‭ ‬وإنا‭ ‬إليه‭ ‬راجعون

كلمات دالة

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