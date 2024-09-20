الـديـوان الملكــي ينـعــى الشيـخ خالد بن محمد بن إبراهيم بن خالد آل خليفة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
جاءنا من الديوان الملكي ما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
(يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي).
صدق الله العظيم.
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الملكي الشيخ خالد بن محمد بن إبراهيم بن خالد آل خليفة.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون
كلمات دالة
MENAFN20092024000055011008ID1108698361
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.