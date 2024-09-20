مقتل ((مستشار أمني)) في كتائب حزب الله في ((اعتداء صهيوني)) في دمشق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بغداد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬كتائب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أحد‭ ‬الفصائل‭ ‬العراقية‭ ‬البارزة‭ ‬الموالية‭ ‬لطهران‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬مقتل‭ ‬‮«‬مستشار‭ ‬أمني‮»‬‭ ‬لديها‭ ‬إثر‭ ‬‮«‬اعتداء‭ ‬صهيوني‮»‬‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السورية‭ ‬دمشق‭. ‬وقال‭ ‬الفصيل‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬أبو‭ ‬حيدر‭ ‬الخفاجي‭ ‬قُتل‭ ‬‮«‬إثر‭ ‬اعتداء‭ ‬صهيوني‭ ‬فجر‭ ‬اليوم‭ (‬الجمعة‭) ‬أثناء‭ ‬أداء‭ ‬مهامه‭ ‬الأمنية‭ (‬بصفته‭) ‬أحد‭ ‬المستشارين‭ ‬الأمنيين‭ ‬في‭ ‬دمشق‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الفصيل‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬الخفاجي‭ ‬الذي‭ ‬قُتل‭ ‬إثر‭ ‬‮«‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬أحد‭ ‬مقرات‭ (‬كتائب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭) ‬في‭ ‬دمشق‮»‬‭ ‬كان‭ ‬‮«‬عنصرا‭ ‬فعالا‭ ‬في‭ ‬المقاومة‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إصابة‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ ‬بجروح‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬تأكيد‭ ‬حدوث‭ ‬قصف،‭ ‬لكنه‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬‮«‬قيادي‮»‬‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬هويته‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬‮«‬سيارة‭ ‬قيادي‮»‬‭ ‬في‭ ‬كتائب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬محترقة‭ ‬فجرا‭ ‬قرب‭ ‬موقع‭ ‬للمجموعة،‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬دمشق‭ ‬الدولي‭. ‬ويبعد‭ ‬الموقع‭ ‬المستهدف‭ ‬نحو‭ ‬خمسة‭ ‬كيلومترات‭ ‬عن‭ ‬مقام‭ ‬السيدة‭ ‬زينب‭ ‬الشيعي‭ ‬في‭ ‬ضواحي‭ ‬دمشق،‭ ‬وفقا‭ ‬لمدير‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬رامي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الذي‭ ‬تملك‭ ‬منظمته‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬شبكة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المصادر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬سوريا‭. ‬وقال‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قتيلا‭ ‬واحدا‭ ‬سقط‭ ‬هو‭ ‬قيادي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬هويته‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬السيارة‭ ‬كانت‭ ‬قرب‭ ‬المقر‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬صباحا‮»‬‭. ‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬شنّت‭ ‬إسرائيل‭ ‬مئات‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬مستهدفة‭ ‬مواقع‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬وأهدافا‭ ‬لحليفيه‭ ‬إيران‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭. ‬ونادرا‭ ‬ما‭ ‬تؤكد‭ ‬إسرائيل‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الضربات،‭ ‬لكنها‭ ‬أكدت‭ ‬مرارا‭ ‬أنها‭ ‬ستتصدى‭ ‬لما‭ ‬تصفه‭ ‬بمحاولات‭ ‬إيران‭ ‬ترسيخ‭ ‬وجودها‭ ‬العسكري‭ ‬على‭ ‬حدودها‭. ‬وتزايدت‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬عقب‭ ‬شنّ‭ ‬الحركة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬هجوما‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭. ‬

ومنذ‭ ‬منتصف‭ ‬أكتوبر‭ ‬شنّت‭ ‬فصائل‭ ‬مسلحة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بإيران‭ ‬عشرات‭ ‬الهجمات‭ ‬بصواريخ‭ ‬وطائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬ضدّ‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬وقوات‭ ‬التحالف‭ ‬لمكافحة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭. ‬وتبنّت‭ ‬معظم‭ ‬تلك‭ ‬الهجمات‭ ‬‮«‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تضمّ‭ ‬مقاتلين‭ ‬في‭ ‬فصائل‭ ‬موالية‭ ‬لإيران‭ ‬أبرزها‭ ‬كتائب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬

غير‭ ‬أن‭ ‬الهجمات‭ ‬تراجعت‭ ‬منذ‭ ‬إعلان‭ ‬كتائب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬تعليق‭ ‬عملياتها‭ ‬نهاية‭ ‬يناير‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬جنود‭ ‬أمريكيين‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬طال‭ ‬مركزا‭ ‬كانوا‭ ‬موجودين‭ ‬فيه‭ ‬شمالي‭ ‬الأردن‭. ‬وتصنّف‭ ‬واشنطن‭ ‬كتائب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬إرهابية‮»‬‭ ‬واستهدفت‭ ‬الفصيل‭ ‬بغارات‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭.‬