الأهلي والنصر يفوزان في دوري روشن السعودي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
(د ب أ) - حقق الأهلي فوزا في الدقائق الأخيرة على حساب ضيفه ضمك 2/4، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من
دوري روشن السعودي لكرة القدم، وتقدم الأهلي عن طريق جابري فيجا في الدقيقة 13، قبل أن يدرك ضمك التعادل عبر أيمن يوسف فلاتة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.
وفي الدقيقة 46 سجل إيفان توني الهدف الثاني للأهلي، فيما أدرك ضمك التعادل مجددا في الدقيقة 65 عن طريق فاروق شافعي.
لكن فيرمينيو نجح في قيادة الأهلي للفوز بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، وبعد
ذلك بثماني دقائق سجل إيفان توني الهدف الرابع ورفع الأهلي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد ضمك عند ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر.
وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، خيم التعادل السلبي على مواجهة الخليج وضيفه الفيحاء ورفع الخليج رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع عشر، فيما حصل الفيحاء على أول نقطة له في الموسم محتلا المركز الثامن عشر والأخير.
وفاز النصر على مضيفه الاتفاق 3 / صفر، وتقدم النصر في الدقيقة 33 عن طريق كريستيانو رونالدو من ضربة جزاء، قبل أن يضيف زميله سالم النجدي الهدف الثاني في الدقيقة 56 وفي الدقيقة 70 سجل تاليسكا الهدف الثالث للنصر ورفع النصر رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف الاتفاق صاحب المركز الثالث.
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