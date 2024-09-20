الأهلي والنصر يفوزان في دوري روشن السعودي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) - ‬حقق‭ ‬الأهلي‭ ‬فوزا‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفه‭ ‬ضمك‭ ‬2‭/‬4،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬

دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وتقدم‭ ‬الأهلي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬جابري‭ ‬فيجا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬13،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬ضمك‭ ‬التعادل‭ ‬عبر‭ ‬أيمن‭ ‬يوسف‭ ‬فلاتة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الأول‭.‬

وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬46‭ ‬سجل‭ ‬إيفان‭ ‬توني‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬للأهلي،‭ ‬فيما‭ ‬أدرك‭ ‬ضمك‭ ‬التعادل‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬65‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬فاروق‭ ‬شافعي‭.‬

لكن‭ ‬فيرمينيو‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬الأهلي‭ ‬للفوز‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬وبعد‭ ‬

ذلك‭ ‬بثماني‭ ‬دقائق‭ ‬سجل‭ ‬إيفان‭ ‬توني‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭ ‬ورفع‭ ‬الأهلي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬ضمك‭ ‬عند‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬بنفس‭ ‬الجولة،‭ ‬خيم‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬الخليج‭ ‬وضيفه‭ ‬الفيحاء‭ ‬ورفع‭ ‬الخليج‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر،‭ ‬فيما‭ ‬حصل‭ ‬الفيحاء‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬نقطة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬محتلا‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬والأخير‭. ‬

وفاز‭ ‬النصر‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬الاتفاق‭ ‬3‭ / ‬صفر،‭ ‬وتقدم‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬33‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬زميله‭ ‬سالم‭ ‬النجدي‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬56‭ ‬وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬70‭ ‬سجل‭ ‬تاليسكا‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬للنصر‭ ‬ورفع‭ ‬النصر‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬خلف‭ ‬الاتفاق‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬‮

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