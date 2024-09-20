حسام حسن والفراعنة نجاح مبكر أم اختبارات مؤجلة؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استهل‭ ‬المدرب‭ ‬حسام‭ ‬حسن‭ ‬مشواره‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬مصر‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بصورة‭ ‬شبه‭ ‬مثالية‭. ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬وصدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬سواء‭ ‬بتصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬أو‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬2025،‭ ‬ليردّ‭ ‬ولو‭ ‬مؤقتاً‭ ‬على‭ ‬منتقدي‭ ‬قرار‭ ‬تعيينه‭.‬

أغلق‭ ‬الهداف‭ ‬السابق‭ ‬بعض‭ ‬الملفات‭ ‬الشائكة‭ ‬كاشفا‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬الملامح‭ ‬الفنية‭ ‬لمشواره‭ ‬المقبل،‭ ‬فيما‭ ‬مازال‭ ‬البعض‭ ‬يعتبره‭ ‬مدرباً‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يُختبر‭ ‬بعد‮»‬‭.‬

بدأ‭ ‬‮«‬الفراعنة‮»‬‭ ‬تصفيات‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬المقررة‭ ‬بالمغرب‭ ‬بانتصارين‭ ‬مقنعين‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬على‭ ‬الرأس‭ ‬الأخضر‭ ‬بالقاهرة‭ (‬3-0‭) ‬ثم‭ ‬بوتسوانا‭ ‬بملعبها‭ (‬4-0‭)‬،‭ ‬ليعتلوا‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬قبل‭ ‬ملاقاة‭ ‬موريتانيا‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬توقف‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬

قبل‭ ‬ذلك،‭ ‬وفي‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي،‭ ‬حصدوا‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭ ‬ضمن‭ ‬تصفيات‭ ‬المونديال،‭ ‬بانتصار‭ ‬على‭ ‬بوركينا‭ ‬فاسو‭ ‬بالقاهرة‭ (‬2-1‭) ‬ثم‭ ‬تعادل‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬غينيا‭ ‬بيساو‭ (‬1-1‭)‬،‭ ‬فاعتلوا‭ ‬صدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬تضم‭ ‬أيضاً‭ ‬جيبوتي‭ ‬وسيراليون‭ ‬وإثيوبيا‭.‬

أزاح‭ ‬التفوق‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الرسمية‭ ‬حملا‭ ‬كبيرا‭ ‬أثقل‭ ‬عاتق‭ ‬حسن‭ ‬منذ‭ ‬تعيينه‭ ‬مدربا‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي،‭ ‬بعد‭ ‬إقالة‭ ‬البرتغالي‭ ‬روي‭ ‬فيتوريا‭ ‬عقب‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الستة‭ ‬عشر‭ ‬لكأس‭ ‬الأمم‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭. ‬

تعرض‭ ‬حسن‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬الانتقادات‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬الرافضين‭ ‬لتوليه‭ ‬المهمة،‭ ‬أو‭ ‬بسبب‭ ‬اختياراته‭ ‬الفنية‭ ‬ودخوله‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الخلافات‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭ ‬واللاعبين،‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬مع‭ ‬المدافع‭ ‬أحمد‭ ‬حجازي‭ ‬الذي‭ ‬رفض‭ ‬الدخول‭ ‬بديلاً‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الرأس‭ ‬الأخضر،‭ ‬ثم‭ ‬ترك‭ ‬معسكر‭ ‬المنتخب‭ ‬قبل‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬بوتسوانا‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬حسن‭ ‬باعتذار‭ ‬من‭ ‬اللاعب،‭ ‬بينما‭ ‬قال‭ ‬حجازي‭ ‬نفسه‭ ‬إنه‭ ‬استبعاد‭ ‬من‭ ‬المدرب‭.‬

حسام‭ ‬ ‭*‬ ‭ ‬صلاح‭ ‬

بدأ‭ ‬حسن‭ ‬مشواره‭ ‬بفوز‭ ‬ودي‭ ‬على‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬بهدف‭ ‬ثم‭ ‬خسارة‭ ‬من‭ ‬كرواتيا‭ ‬2-4‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي،‭ ‬لكنه‭ ‬كان‭ ‬عرضة‭ ‬للأزمات‭ ‬بسبب‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المعسكرات‭ ‬الدولية‭ ‬بصورة‭ ‬مبكرة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬استجابت‭ ‬له‭ ‬الأندية‭ ‬مرة‭ ‬ثم‭ ‬رفضته‭ ‬لاحقاً‭.‬

كما‭ ‬شاب‭ ‬التوتر‭ ‬علاقته‭ ‬بالنجم‭ ‬الأول‭ ‬للمنتخب‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬بسبب‭ ‬انتقادات‭ ‬سابقة‭ ‬وجهها‭ ‬حسن‭ ‬لنجم‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنكليزي‭ ‬أثناء‭ ‬عمله‭ ‬محللاً‭ ‬بالبرامج‭ ‬الرياضية‭.‬

ومع‭ ‬اعتذار‭ ‬صلاح‭ ‬عن‭ ‬الانضمام‭ ‬للمعسكر‭ ‬الأول‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬حسن‭ ‬زاد‭ ‬التوتر،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭ ‬المدرب‭ ‬ليشيد‭ ‬بنجمه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مناسبة،‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬الاحتفال‭ ‬بوصول‭ ‬صلاح‭ ‬لمباراته‭ ‬الدولية‭ ‬رقم‭ ‬100‭ ‬أمام‭ ‬بوتسوانا،‭ ‬وحرص‭ ‬حسن‭ ‬على‭ ‬التقاط‭ ‬الصور‭ ‬التذكارية‭ ‬معه‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭.‬

وقال‭ ‬إبراهيم‭ ‬حسن،‭ ‬توأم‭ ‬حسام‭ ‬ومدير‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬يستحق‭ ‬صلاح‭ ‬الاحتفاء‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬يوم‭. ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬أزمة‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬لا‭ ‬قيمة‭ ‬له،‭ ‬واحتفالنا‭ ‬به‭ ‬أمر‭ ‬طبيعي،‭ ‬ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬اللعب‭ ‬حتى‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬200‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‮»‬‭.‬

بالرغم‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬المنتخب‭ ‬مع‭ ‬حسن،‭ ‬يرى‭ ‬بعض‭ ‬الخبراء‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتعرض‭ ‬لأي‭ ‬اختبار‭ ‬حقيقي‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬















