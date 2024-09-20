سيتي وأرسنال في بروفة المنافسة على اللقب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مانشستر‭ (‬المملكة‭ ‬المتحدة‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يستضيف‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬المتصدر‭ ‬مطارده‭ ‬ووصيفه‭ ‬في‭ ‬الموسمين‭ ‬الاخيرين‭ ‬أرسنال،‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬بين‭ ‬المرشحَين‭ ‬لإحراز‭ ‬اللقب‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬فيما‭ ‬يبحث‭ ‬المدرب‭ ‬الأسترالي‭ ‬لتوتنهام‭ ‬أنج‭ ‬بوستيكوغلو‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬ضروري‭ ‬لانقاذ‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬من‭ ‬ورطته‭.‬

ويتطلع‭ ‬ليفربول‭ ‬إلى‭ ‬النهوض‭ ‬من‭ ‬كبوته‭ ‬المفاجئة‭ ‬أمام‭ ‬نتونغهام‭ ‬فوريست،‭ ‬عندما‭ ‬يزوره‭ ‬بورنموث‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬أنفيلد،‭ ‬فيما‭ ‬يريد‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الثأر‭ ‬من‭ ‬خسارته‭ ‬المذلة‭ ‬أمام‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬عندما‭ ‬يزوره‭ ‬السبت‭.‬

تلقي‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬نظرة‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬مباريات‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬ضمن‭ ‬البرميرليغ‭.‬

صراع‭ ‬مبكر‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬

تدور‭ ‬معركة‭ ‬مرتقبة‭ ‬بين‭ ‬المهاجم‭ ‬الفتاك‭ ‬لسيتي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬والدفاع‭ ‬الحديد‭ ‬لأرسنال‭. ‬يحقق‭ ‬النروجي‭ ‬الفارع‭ ‬الطول‭ ‬أرقاما‭ ‬هائلة‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم،‭ ‬إذ‭ ‬هز‭ ‬الشباك‭ ‬تسع‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مباريات،‭ ‬بفارق‭ ‬شاسع‭ ‬عن‭ ‬منافسيه‭.‬

لكن‭ ‬أرسنال‭ ‬تلقت‭ ‬شباكه‭ ‬هدفا‭ ‬يتيما،‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬ضد‭ ‬برايتون‭ (‬1-1‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬المباراة‭ ‬الوحيدة‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬فيها‭ ‬الفوز‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬فتخلف‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬‮«‬سيتيزنز‮»‬‭.‬

احتفظ‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‭ ‬بنظافة‭ ‬شباكه‭ ‬مرتين‭ ‬خارج‭ ‬قواعده،‭ ‬ضد‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬وتوتنهام‭.‬

وبعد‭ ‬أن‭ ‬احتلا‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬موسمين،‭ ‬يقف‭ ‬سيتي‭ ‬وأرسنال‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬عينه‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬مبكرة،‭ ‬ما‭ ‬ينذر‭ ‬بمنافسة‭ ‬جديدة‭ ‬بينهما‭ ‬على‭ ‬اللقب‭.‬

قال‭ ‬مدرب‭ ‬سيتي‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬فريق‭ ‬رائع‭ ‬جديد‭ ‬يدافع‭ ‬جيدا‭. ‬لا‭ ‬يمنحون‭ ‬الفرص‭ ‬ولا‭ ‬الأهداف‭. ‬يسيطرون‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوانب‮»‬‭. ‬ويغيب‭ ‬مرة‭ ‬جديدة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬المدفعجية‮»‬‭ ‬صانع‭ ‬اللعب‭ ‬الموهوب‭ ‬النروجي‭ ‬مارتن‭ ‬أوديغارد‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬ويعود‭ ‬إلى‭ ‬صفوفه‭ ‬ديكلان‭ ‬رايس‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬إيقافه،‭ ‬علما‭ ‬انه‭ ‬شارك‭ ‬معه‭ ‬الخميس‭ ‬خلال‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬أتالانتا‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يفتقد‭ ‬سيتي،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬أربعة‭ ‬مواسم‭ (‬رقم‭ ‬قياسي‭)‬،‭ ‬صانع‭ ‬اللعب‭ ‬البلجيكي‭ ‬المخضرم‭ ‬كيفن‭ ‬دي‭ ‬بروين‭ ‬الذي‭ ‬أصيب‭ ‬خلال‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬إنتر‭ ‬الإيطالي‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة‭.‬

بوستيكوغلو‭ ‬تحت‭ ‬الضغط‭ ‬

وفيما‭ ‬تعرض‭ ‬توتنهام‭ ‬لخسارة‭ ‬ثالثة‭ ‬تواليا‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬ديربي‭ ‬شمال‭ ‬لندن،‭ ‬يرزح‭ ‬مدربه‭ ‬الأسترالي‭ ‬بوستيكوغلو‭ ‬تحت‭ ‬الضغط‭.‬

حصد‭ ‬سبيرز‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الأربع‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬وتراجع‭ ‬أداؤه‭ ‬تدريجا‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭.‬

فبعد‭ ‬بداية‭ ‬قوية‭ ‬مع‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬أستراليا‭ ‬السابق،‭ ‬فاز‭ ‬فريق‭ ‬شمال‭ ‬لندن‭ ‬بـ13‭ ‬مباراة‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬32‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬البرميرليغ،‭ ‬تضمنت‭ ‬خسارته‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬11‭ ‬مواجهة‭.‬

أصر‭ ‬بوستيكوغلو‭ ‬انه‭ ‬سيمنح‭ ‬توتنهام‭ ‬لقبا‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الثاني‭ ‬معه،‭ ‬لكنه‭ ‬تفادى‭ ‬احراج‭ ‬الخروج‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬منتصف‭ ‬الأسبوع‭ ‬أمام‭ ‬كوفنتري‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬الثاني‭ ‬عندما‭ ‬قلب‭ ‬تخلفه‭ ‬بهدف‭ ‬الى‭ ‬فوز‭ ‬بهدفين‭ ‬سجلهما‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬88‭ ‬و90‭+‬2‭.‬

مع‭ ‬اقتراب‭ ‬رحلاته‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬وبرايتون،‭ ‬يقف‭ ‬توتنهام‭ ‬مضطرا‭ ‬لعلاج‭ ‬الاعوجاج‭ ‬في‭ ‬مساره،‭ ‬أمام‭ ‬برنتفورد‭ ‬الذي‭ ‬أرهق‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭

(‬1-2‭).‬

زخم‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬

تنفس‭ ‬مدرب‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد،‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ،‭ ‬الصعداء‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭.‬

عاد‭ ‬من‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولية‭ ‬مواجها‭ ‬الضغوط‭ ‬بعد‭ ‬خسارتين‭ ‬تواليا‭ ‬أمام‭ ‬برايتون‭ ‬وليفربول‭.‬

لكن‭ ‬فوزين‭ ‬وعشرة‭ ‬أهداف‭ ‬ضد‭ ‬ساوثمبتون‭ ‬وبارنسلي،‭ ‬رفعا‭ ‬المعنويات‭ ‬قبل‭ ‬الرحلة‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭.‬

كانت‭ ‬خسارته‭ ‬الساحقة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬بالاس‭ ‬0‭-‬4‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬إحدى‭ ‬أدنى‭ ‬معالم‭ ‬موسمه‭ ‬السيئ‭.‬

لكن‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬السيناريو‭ ‬سيكون‭ ‬مختلفا‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬وهو‭ ‬يملك‭ ‬خيارات‭ ‬عدة‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬محاربة‭ ‬الغيابات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الإصابات‭.‬

قال‭ ‬الهولندي‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬0‭-‬4،‭ ‬مستحقة‭ ‬تماما،‭ ‬لكن‭ ‬السبت‭ ‬ستكون‭ ‬مختلفة‭. ‬منذ‭ ‬فبراير،‭ ‬تعين‭ ‬علينا‭ ‬إيجاد‭ ‬11‭ ‬لاعبا‭ ‬لبناء‭ ‬فريق‭. ‬الآن‭ ‬نملك‭ ‬18‭ ‬وبمقدورنا‭ ‬الاختيار‮»‬‭.‬







