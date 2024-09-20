فيرستابن يتعرّض لعقوبة بسبب ((كلمة بذيئة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

سنغافورة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعرّض‭ ‬سائق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬تواليا‭ ‬لعقوبة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ (‬فيا‭) ‬بسبب‭ ‬استخدامه‭ ‬كلمات‭ ‬نابية‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مخصص‭ ‬لجائزة‭ ‬سنغافورة‭ ‬الكبرى‭.‬

وقالت‭ ‬لجنة‭ ‬حكام‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬إن‭ ‬سائق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬سيكون‭ ‬ملزما‭ ‬الآن‭ ‬‮«‬إنجاز‭ ‬بعض‭ ‬أعمال‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استخدم‭ ‬كلمة‭ ‬بذيئة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬للسائقين‭ ‬الخميس‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬يُنقل‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬الهواء‭.‬

واستُدعي‭ ‬فيرستابن‭ ‬للمثول‭ ‬امام‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬الحصة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الحرّة‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬مراجعة‭ ‬النص‭ ‬الصوتي‭. ‬واعتبر‭ ‬الحكام‭ ‬أن‭ ‬فيرستابن‭ ‬استخدم‭ ‬لغة‭ ‬‮«‬تعتبر‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬فظة‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬مهذبة‭ ‬أو‭ ‬قد‭ ‬تسبب‭ ‬الإساءة‭ ‬ولا‭ ‬تعتبر‭ ‬مناسبة‭ ‬للبث‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحكام‭ ‬لاحظوا‭ ‬أن‭ ‬اللغة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬موجهة‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬مجموعة‭... ‬وأوضح‭ ‬السائق‭ ‬أن‭ ‬الكلمة‭ ‬المستخدمة‭ ‬هي‭ ‬كلمة‭ ‬عادية‭ ‬كما‭ ‬تعلمها،‭ ‬فاللغة‭ ‬الإنكليزية‭ ‬ليست‭ ‬لغته‭ ‬الأم‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬في‭ ‬حين‭ ‬يقر‭ ‬الحكام‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬صحيحا،‭ ‬فمن‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬يتعلم‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يحتذى‭ ‬بهم‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬أكثر‭ ‬انتباها‭ ‬عند‭ ‬التحدث‭ ‬في‭ ‬المناسبات‭ ‬العامة،‭ ‬وخصوصا‭ ‬عندما‭ ‬لا‭ ‬يكونون‭ ‬تحت‭ ‬أي‭ ‬ضغط‭ ‬معين‭.‬

وختم‭ ‬‮«‬اعتذر‭ ‬فيرستابن‭ ‬عن‭ ‬تصرّفه‮»‬‭.‬

وتأتي‭ ‬العقوبة‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬مطالبة‭ ‬السائقين‭ ‬بتخفيف‭ ‬استخدام‭ ‬الكلمات‭ ‬البذيئة‭ ‬عبر‭ ‬راديو‭ ‬الفريق‭ ‬أثناء‭ ‬السباقات‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬الإماراتي‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سليم‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬أوتو‭ ‬سبورت‮»‬‭ ‬إنّ‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬ليست‭ ‬‮«‬موسيقى‭ ‬راب‮»‬‭ ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬السائقين‭ ‬أن‭ ‬ينتبهوا‭ ‬إلى‭ ‬كلماتهم،‭ ‬خصوصا‭ ‬وأن‭ ‬الأطفال‭ ‬قد‭ ‬يشاهدونهم‭.‬

وردّ‭ ‬سائقون‭ ‬بارزون‭ ‬مثل‭ ‬البريطاني‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس‭ ‬وشارل‭ ‬لوكلير‭ ‬من‭ ‬موناكو‭ ‬على‭ ‬بن‭ ‬سليم،‭ ‬قائلين‭ ‬إن‭ ‬المشاعر‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬ذروتها‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬المعركة،‭ ‬ويمكن‭ ‬عدم‭ ‬بث‭ ‬كلماتهم‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬اعتبرت‭ ‬مسيئة‭.‬

كما‭ ‬لم‭ ‬يُبدِ‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬البريطاني‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون‭ ‬اعجابه‭ ‬بتشبيه‭ ‬بن‭ ‬سليم‭ ‬الأمر‭ ‬بموسيقى‭ ‬الراب‭.‬

وقال‭ ‬سائق‭ ‬مرسيدس‭ ‬الذي‭ ‬يستعد‭ ‬للانتقال‭ ‬الى‭ ‬فيراري‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أحب‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬عبّر‭ ‬بها‭ ‬عن‭ ‬الأمر،‭ ‬فاستخدام‭ ‬تعبير‭ ‬‮«‬مغني‭ ‬راب‮»‬‭ ‬هو‭ ‬وصف‭ ‬نمطي‭ ‬للغاية‭. ‬وأغلب‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬من‭ ‬السود‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬كان‭ ‬هذا‭ ‬اختيارا‭ ‬خاطئا‭ ‬للكلمات‭. ‬هناك‭ ‬إشارة‭ ‬عنصرية‭ ‬هنا‮»‬‭.‬











