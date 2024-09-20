Saturday, 21 September 2024 04:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فيرستابن يتعرّض لعقوبة بسبب ((كلمة بذيئة))

9/20/2024 7:22:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

سنغافورة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعرّض‭ ‬سائق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬تواليا‭ ‬لعقوبة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ (‬فيا‭) ‬بسبب‭ ‬استخدامه‭ ‬كلمات‭ ‬نابية‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مخصص‭ ‬لجائزة‭ ‬سنغافورة‭ ‬الكبرى‭.‬

وقالت‭ ‬لجنة‭ ‬حكام‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬إن‭ ‬سائق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬سيكون‭ ‬ملزما‭ ‬الآن‭ ‬‮«‬إنجاز‭ ‬بعض‭ ‬أعمال‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استخدم‭ ‬كلمة‭ ‬بذيئة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬للسائقين‭ ‬الخميس‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬يُنقل‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬الهواء‭.‬

واستُدعي‭ ‬فيرستابن‭ ‬للمثول‭ ‬امام‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬الحصة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الحرّة‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬مراجعة‭ ‬النص‭ ‬الصوتي‭. ‬واعتبر‭ ‬الحكام‭ ‬أن‭ ‬فيرستابن‭ ‬استخدم‭ ‬لغة‭ ‬‮«‬تعتبر‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬فظة‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬مهذبة‭ ‬أو‭ ‬قد‭ ‬تسبب‭ ‬الإساءة‭ ‬ولا‭ ‬تعتبر‭ ‬مناسبة‭ ‬للبث‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحكام‭ ‬لاحظوا‭ ‬أن‭ ‬اللغة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬موجهة‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬مجموعة‭... ‬وأوضح‭ ‬السائق‭ ‬أن‭ ‬الكلمة‭ ‬المستخدمة‭ ‬هي‭ ‬كلمة‭ ‬عادية‭ ‬كما‭ ‬تعلمها،‭ ‬فاللغة‭ ‬الإنكليزية‭ ‬ليست‭ ‬لغته‭ ‬الأم‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬في‭ ‬حين‭ ‬يقر‭ ‬الحكام‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬صحيحا،‭ ‬فمن‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬يتعلم‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يحتذى‭ ‬بهم‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬أكثر‭ ‬انتباها‭ ‬عند‭ ‬التحدث‭ ‬في‭ ‬المناسبات‭ ‬العامة،‭ ‬وخصوصا‭ ‬عندما‭ ‬لا‭ ‬يكونون‭ ‬تحت‭ ‬أي‭ ‬ضغط‭ ‬معين‭.‬

وختم‭ ‬‮«‬اعتذر‭ ‬فيرستابن‭ ‬عن‭ ‬تصرّفه‮»‬‭.‬

وتأتي‭ ‬العقوبة‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬مطالبة‭ ‬السائقين‭ ‬بتخفيف‭ ‬استخدام‭ ‬الكلمات‭ ‬البذيئة‭ ‬عبر‭ ‬راديو‭ ‬الفريق‭ ‬أثناء‭ ‬السباقات‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬الإماراتي‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سليم‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬أوتو‭ ‬سبورت‮»‬‭ ‬إنّ‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬ليست‭ ‬‮«‬موسيقى‭ ‬راب‮»‬‭ ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬السائقين‭ ‬أن‭ ‬ينتبهوا‭ ‬إلى‭ ‬كلماتهم،‭ ‬خصوصا‭ ‬وأن‭ ‬الأطفال‭ ‬قد‭ ‬يشاهدونهم‭.‬

وردّ‭ ‬سائقون‭ ‬بارزون‭ ‬مثل‭ ‬البريطاني‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس‭ ‬وشارل‭ ‬لوكلير‭ ‬من‭ ‬موناكو‭ ‬على‭ ‬بن‭ ‬سليم،‭ ‬قائلين‭ ‬إن‭ ‬المشاعر‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬ذروتها‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬المعركة،‭ ‬ويمكن‭ ‬عدم‭ ‬بث‭ ‬كلماتهم‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬اعتبرت‭ ‬مسيئة‭.‬

كما‭ ‬لم‭ ‬يُبدِ‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬البريطاني‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون‭ ‬اعجابه‭ ‬بتشبيه‭ ‬بن‭ ‬سليم‭ ‬الأمر‭ ‬بموسيقى‭ ‬الراب‭.‬

وقال‭ ‬سائق‭ ‬مرسيدس‭ ‬الذي‭ ‬يستعد‭ ‬للانتقال‭ ‬الى‭ ‬فيراري‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أحب‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬عبّر‭ ‬بها‭ ‬عن‭ ‬الأمر،‭ ‬فاستخدام‭ ‬تعبير‭ ‬‮«‬مغني‭ ‬راب‮»‬‭ ‬هو‭ ‬وصف‭ ‬نمطي‭ ‬للغاية‭. ‬وأغلب‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬من‭ ‬السود‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬كان‭ ‬هذا‭ ‬اختيارا‭ ‬خاطئا‭ ‬للكلمات‭. ‬هناك‭ ‬إشارة‭ ‬عنصرية‭ ‬هنا‮»‬‭.‬




MENAFN20092024000055011008ID1108698343

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث