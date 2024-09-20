شفيونتيك تنسحب من بطولة الصين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
(رويترز): قالت المصنفة الأولى عالميا إيغا شفيونتيك الحاصلة على خمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى للتنس أمس الجمعة إنها انسحبت من بطولة الصين المفتوحة لأسباب شخصية.
وفازت اللاعبة البولندية (23 عاما) ببطولة الصين المفتوحة العام الماضي بعد تغلبها على الروسية ليودميلا سامسونوفا بمجموعتين دون رد في المباراة النهائية.
وانسحبت شفيونتيك من بطولتي كندا المفتوحة وكوريا المفتوحة بسبب الإرهاق بعد فوزها بلقب فرنسا المفتوحة في يونيو حزيران الماضي والميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024 قبل أن تخسر أمام الأمريكية جيسيكا بيجولا في دور الثمانية لبطولة أمريكا المفتوحة.
وقالت شفيونتيك في بيان بسبب أمور شخصية، اضطررت للانسحاب من بطولة الصين المفتوحة في بكين.
«أنا آسفة جدا لأنني قضيت وقتا رائعا في اللعب والفوز بهذه البطولة العام الماضي وكنت أتطلع حقا للعودة إلى هناك».
وأضافت: «أعلم أن الجماهير ستحظى بتجربة رائعة هناك وأنا آسفة لأنني لن أكون جزءا منها هذه المرة».
وستقام البطولة من فئة ألف نقطة التي ينظمها اتحاد لاعبات التنس المحترفات في الفترة من 25 سبتمبر الجاري إلى السادس من أكتوبر تشرين الأول المقبل.
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