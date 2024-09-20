شفيونتيك تنسحب من بطولة الصين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬المصنفة‭ ‬الأولى‭ ‬عالميا‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬خمسة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬للتنس‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬إنها‭ ‬انسحبت‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الصين‭ ‬المفتوحة‭ ‬لأسباب‭ ‬شخصية‭.‬

وفازت‭ ‬اللاعبة‭ ‬البولندية‭ (‬23‭ ‬عاما‭) ‬ببطولة‭ ‬الصين‭ ‬المفتوحة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬تغلبها‭ ‬على‭ ‬الروسية‭ ‬ليودميلا‭ ‬سامسونوفا‭ ‬بمجموعتين‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬

وانسحبت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬من‭ ‬بطولتي‭ ‬كندا‭ ‬المفتوحة‭ ‬وكوريا‭ ‬المفتوحة‭ ‬بسبب‭ ‬الإرهاق‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬بلقب‭ ‬فرنسا‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬حزيران‭ ‬الماضي‭ ‬والميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تخسر‭ ‬أمام‭ ‬الأمريكية‭ ‬جيسيكا‭ ‬بيجولا‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬لبطولة‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة‭.‬

وقالت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بسبب‭ ‬أمور‭ ‬شخصية،‭ ‬اضطررت‭ ‬للانسحاب‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الصين‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬بكين‭.‬

‮«‬أنا‭ ‬آسفة‭ ‬جدا‭ ‬لأنني‭ ‬قضيت‭ ‬وقتا‭ ‬رائعا‭ ‬في‭ ‬اللعب‭ ‬والفوز‭ ‬بهذه‭ ‬البطولة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وكنت‭ ‬أتطلع‭ ‬حقا‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬هناك‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬الجماهير‭ ‬ستحظى‭ ‬بتجربة‭ ‬رائعة‭ ‬هناك‭ ‬وأنا‭ ‬آسفة‭ ‬لأنني‭ ‬لن‭ ‬أكون‭ ‬جزءا‭ ‬منها‭ ‬هذه‭ ‬المرة‮»‬‭.‬

وستقام‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬ألف‭ ‬نقطة‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬اتحاد‭ ‬لاعبات‭ ‬التنس‭ ‬المحترفات‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬إلى‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ ‬المقبل‭.‬