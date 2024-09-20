أدوار حاسمة للمغنيسيوم في الجسم من بينها إنقاص الوزن

MENAFN - Khaberni) خبرني -إن المغنيسيوم هو رابع أكثر المعادن وفرة في جسم الإنسان، ويشارك في أكثر من 300 تفاعل يحافظ على عمل الجسم بسلاسة. وتشمل هذه التفاعلات تخليق البروتين واستقلاب الطاقة ووظائف العضلات والأعصاب وتنظيم ضغط الدم وسكر الدم، وفقا لما ورد في تقرير نشره موقع "health".





تشير الأبحاث إلى أن تناول المغنيسيوم بشكل كافٍ يمكن أن يدعم فقدان الوزن من خلال تحسين بعض هذه العمليات الحرجة. إن فهم العلاقة بين المغنيسيوم وفقدان الوزن، وكذلك كيفية دمج المغنيسيوم في النظام الغذائي، يمكن أن يعزز جهود إنقاص الوزن ويُحسن الصحة العامة.





دور المغنيسيوم في إنقاص الوزن

في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لإثبات وجود صلة مباشرة بين تناول المغنيسيوم وفقدان الوزن، فإن المغنيسيوم يؤثر على بعض العمليات الجسدية التي تشارك في إدارة الوزن، كما يلي:





إنتاج الطاقة والتمثيل الغذائي

يعد المغنيسيوم عنصرًا أساسيًا في إنتاج الطاقة. يلعب المغنيسيوم دورًا محوريًا في عملية التمثيل الغذائي لأدينوسين ثلاثي الفوسفات ATP، وهو الجزيء الأساسي لتخزين ونقل الطاقة في الخلايا. ولكي يصبح ATP نشطًا، يجب أن يرتبط بالمغنيسيوم لتكوين مركب مغنيسيوم. يساعد مركب ATP في تسهيل العديد من العمليات الأيضية، بما يشمل تلك التي تشارك في إنتاج الطاقة. ونتيجة لذلك، يعزز المغنيسيوم استخدام الطاقة، مما يساعد الجسم على استخدام الطاقة وحرقها بكفاءة أكبر.





ويمكن أن يساعد المغنيسيوم في إنقاص الوزن من خلال التأثير على كيفية معالجة الأمعاء للدهون الغذائية. عندما يرتبط المغنيسيوم بالدهون، فإنه يشكل ما يعرف بالصابون - المركبات التي لا يستطيع الجسم امتصاصها بسهولة. لذلك، يتم هضم كمية أقل من الدهون واستخدامها للطاقة، مما يساعد على تقليل تناول السعرات الحرارية ودعم فقدان الوزن.





تنظيم سكر الدم

كشفت الأبحاث أن المغنيسيوم يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة من خلال تعزيز قدرة الجسم على الاستجابة للأنسولين، حيث أن مستويات الأنسولين المرتفعة يمكن أن تؤدي إلى زيادة تخزين الدهون في الجسم. ويساعد تناول المغنيسيوم المتزايد في إنقاص الوزن عن طريق تحسين حساسية الأنسولين وتقليل مستويات الغلوكوز في الدم، ومنع مقاومة الأنسولين وتخزين الدهون الزائدة في الجسم.





تقليل الالتهاب

إن الالتهاب المزمن (طويل الأمد) هو أحد الآليات الأساسية التي تشارك في زيادة الوزن والسمنة. أظهرت الدراسات أن السمنة تتميز بحالة من الالتهاب المطول منخفض الدرجة مدفوعًا بإطلاق جزيئات التهابية من الأنسجة الدهنية. إن أحد المؤشرات الالتهابية، التي ترتفع بشكل شائع لدى الأفراد المصابين بالسمنة هو البروتين التفاعلي سي CRP. وثبت أن تناول المغنيسيوم ومكملاته يخفف الالتهاب المزمن المرتبط بالسمنة. تشير الأبحاث إلى أن زيادة تناول المغنيسيوم يمكن أن يساعد في تنظيم المسارات الالتهابية وتقليل إنتاج الجزيئات الالتهابية، وخاصة CRP.





كبح الشهية

تشير بعض الأدلة إلى أن المغنيسيوم يحفز الأمعاء الدقيقة على إطلاق هرمون يسمى كوليسيستوكينين CCK، الذي يُعرف بقدرته على قمع الجوع وتقليل تناول الطعام. من خلال زيادة مستويات كوليسيستوكينين، يمكن أن يساعد المغنيسيوم في تعزيز الشعور بالشبع وتخفيف الإفراط في تناول الطعام وتقليل وزن الجسم.





وبالمثل، قد تسهم مساعدة المغنيسيوم في تنظيم مستويات السكر في الدم في تقليل ارتفاعات السكر المفاجئة والانهيارات الحادة. عندما تكون مستويات السكر في الدم متوازنة، فمن غير المرجح أن يعاني الشخص من الجوع الشديد والرغبة الشديدة في تناول الطعام، مما يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالسكر المضاف.

تأثير نقص المغنيسيوم

يرجع نقص المغنيسيوم في الجسم بشكل أساسي إلى النظام الغذائي غير الصحي، الذي يمكن أن يحتوي على كميات كبيرة من الأطعمة المصنعة والمياه منزوعة المعادن مع كميات قليلة من البقوليات والخضروات. ومع ذلك، يمكن أن تكون مستويات المغنيسيوم المنخفضة أيضًا نتيجة لحالات موجودة مسبقًا تعيق امتصاص المغنيسيوم، مثل مرض الاضطرابات الهضمية ومرض التهاب الأمعاء IBD. كما يعاني بضع مرضى سرطان القولون واضطرابات الكلى من نقص المغنيسيوم.





تُظهر الدراسات أن نقص المغنيسيوم يمكن أن يساهم في تطور السمنة. ويساعد تناول الأطعمة والمكملات الغذائية الغنية بالمغنيسيوم في خفض دهون الجسم وتقليل خطر الإصابة بالسمنة.





الكميات الموصى بها من المغنيسيوم

للوقاية من نقص المغنيسيوم ودعم فقدان الوزن، ينبغي الحصول على الكميات اليومية الموصى بها من المغنيسيوم على النحو التالي:

. الذكر البالغ: 400-420 مليغرام

. الأنثى البالغة: 310-320 مليغرام

. أثناء الحمل: 350-360 مليغرام

. أثناء الرضاعة: 310-320 مليغرام





يمكن الحصول على المغنيسيوم عن طريق استهلاك المياه الغنية بالمعادن ومجموعة متنوعة من الخضراوات الورقية والبقوليات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة. تحتوي الأطعمة التالية على:





. بذور اليقطين (30 غرام): 156 مغم من المغنيسيوم

. بذور الشيا (30 غرام): 111 مغم

. اللوز (30 غرام): 80 مغم

. السبانخ المسلوقة (1/2 كوب): 78 مغم

. الكاجو (30 غرام): 74 مغم

. حليب الصويا (1 كوب): 61 مغم

. الفاصوليا السوداء (1⁄2 كوب): 60 مغم

. فول الصويا (1⁄2 كوب): 50 مغم

. زبدة الفول السوداني (ملعقتان كبيرتان): 49 مغم

. البطاطس بقشرها (100 غرام): 43 مغم

. الأرز البني (1⁄2 كوب): 42 مغم

. الزبادي (1 كوب): 42 مغم





في حين أنه من الأفضل الحصول على المغنيسيوم من مصادر الغذاء، فإن مكملات المغنيسيوم متوفرة أيضًا في أشكال مختلفة لملء أي فجوات غذائية. من بين الأنواع المختلفة، يتم امتصاص المغنيسيوم في أشكال السترات والأسبارتات واللاكتات والكلوريد بسهولة أكبر من كبريتات المغنيسيوم وأكسيده.