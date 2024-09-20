حزب الله يعلن استشهاده : اسرائيل تتبجح بعد اغتيال القيادي ابراهيم عقيل

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت /PNN/ اعلن حزب الله بشكل رسمي استشهاد القيادي العسكري البارز في الحزب جراء القصف الاسرائيلي الذي استهدفه في وقت سابق من مساء امس الجمعة.
وقال الحزب في بيان رسمي صادر ان
القائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم عقيل الملقب ب (الحاج عبد القادر) إلتحق اليوم بموكب إخوانه من القادة الشهداء الكبار بعد عمر مبارك حافل بالجهاد والعمل والجراح والتضحيات والمخاطر والتحديات والإنجازات والانتصارات، وهو كان دائمًا لائقًا لنيل هذا الوسام الإلهي الرفيع.
واضاف البيان كانت القدس دائمًا في قلبه وعقله وفكره ليل نهار، كانت القدس عشق روحه وكانت الصلاة في مسجدها حلمه الأكبر.
كما اضاف البيان :"بكل اعتزاز وفخر تُقدّم المقاومة الإسلامية اليوم أحد قادتها الكبار شهيدًا على طريق القدس وتعاهد روحه الطاهرة أن تبقى وفية لأهدافه وآماله وطريقه حتى النصر إن شاء الله".
وكان الجيش الإسرائيلي اكد اغتيال إبراهيم عقيل وعدد من قادة قوة الرضوان من مهندسي خطة "فتح الجليل" التي كانت ستنفذ لاقتحام مستوطنات الجليل على غرار ما جرى في السابع من أكتوبر.
واتهم جيش الاحتلال عقيل بالوقوف خلف سلسلة من الهجمات مؤخرًا منها هجوم مجدو عام 2023.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي ان
طائرات حربية أغارت بشكل دقيق في منطقة بيروت وبتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكرية وقامت بتصفية إبراهيم عقيل رئيس منظومة العمليات في حزب الله والقائد الفعلي لقوة الرضوان في حزب الله.
وتم نشر صورة للشهيد الحاج إبراهيم عقيل أحد أبرز قادة حزب الله والذي ارتقى بقصف للاحتلال في الضاحية الجنوبية.
واضاف جيش الاحتلال
انه تم تصفية قادة كبار في قيادة منظومة العمليات وقوة الرضوان.
بدوره علق بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال على عملية الاغتيال في جنوب لبنان بالقول :لقد انطلقنا للتو ، وسنعمل على تغيير الشرق الأوسط".
واضاف نتنياهو ان أن إسرائيل ستواجه ملاحقة حزب الله وجعله يدفع ثمن ما يقوم به.
هذا واجتمع نتنياهو مع قادة كبار في جيش الاحتلال ويناقش معهم كيفية مواجهة اي ردود محتملة من قبل حزب الله الذي يتوقع ان يكون رده قريبا.
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