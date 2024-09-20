حزب الله يعلن استشهاده : اسرائيل تتبجح بعد اغتيال القيادي ابراهيم عقيل

MENAFN - Palestine News ) بيروت /PNN/ اعلن حزب الله بشكل رسمي استشهاد القيادي العسكري البارز في الحزب جراء القصف الاسرائيلي الذي استهدفه في وقت سابق من مساء امس الجمعة.

وقال الحزب في بيان رسمي صادر ان

القائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم عقيل الملقب ب (الحاج عبد القادر) إلتحق اليوم بموكب إخوانه من القادة الشهداء ‏الكبار بعد عمر مبارك حافل بالجهاد والعمل والجراح والتضحيات والمخاطر والتحديات والإنجازات ‏والانتصارات، وهو كان دائمًا لائقًا لنيل هذا الوسام الإلهي الرفيع. ‏

واضاف البيان كانت القدس دائمًا في قلبه وعقله وفكره ليل نهار، كانت القدس عشق روحه وكانت الصلاة في مسجدها ‏حلمه الأكبر. ‏

كما اضاف البيان :"بكل اعتزاز وفخر تُقدّم المقاومة الإسلامية اليوم أحد قادتها الكبار شهيدًا على طريق القدس وتعاهد روحه ‏الطاهرة أن تبقى وفية لأهدافه وآماله وطريقه حتى النصر إن شاء الله".

وكان الجيش الإسرائيلي اكد اغتيال إبراهيم عقيل وعدد من قادة قوة الرضوان من مهندسي خطة "فتح الجليل" التي كانت ستنفذ لاقتحام مستوطنات الجليل على غرار ما جرى في السابع من أكتوبر.

واتهم جيش الاحتلال عقيل بالوقوف خلف سلسلة من الهجمات مؤخرًا منها هجوم مجدو عام 2023.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي ان

طائرات حربية أغارت بشكل دقيق في منطقة بيروت وبتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكرية وقامت بتصفية إبراهيم عقيل رئيس منظومة العمليات في حزب الله والقائد الفعلي لقوة الرضوان في حزب الله.

وتم نشر صورة للشهيد الحاج إبراهيم عقيل أحد أبرز قادة حزب الله والذي ارتقى بقصف للاحتلال في الضاحية الجنوبية.

واضاف جيش الاحتلال

انه تم تصفية قادة كبار في قيادة منظومة العمليات وقوة الرضوان.

بدوره علق بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال على عملية الاغتيال في جنوب لبنان بالقول :لقد انطلقنا للتو ، وسنعمل على تغيير الشرق الأوسط".

واضاف نتنياهو ان أن إسرائيل ستواجه ملاحقة حزب الله وجعله يدفع ثمن ما يقوم به.



هذا واجتمع نتنياهو مع قادة كبار في جيش الاحتلال ويناقش معهم كيفية مواجهة اي ردود محتملة من قبل حزب الله الذي يتوقع ان يكون رده قريبا.