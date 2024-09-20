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ابتكار جهاز لعلاج مرض الزهايمر

9/20/2024 7:13:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ابتكر علماء جامعة ساراتوف الروسية بالتعاون مع علماء جامعة هواتشونغ الصينية، جهازاً ذكياً لعلاج مرض الزهايمر وتطهير الدماغ من السموم بمساعدة تقنية غير جراحية. وكان الجهاز على شكل ((قبعة ذكية))، وتم تغيير شكله إلى شريط ما جعله أكثر ملاءمة للاستخدام في العلاج.

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