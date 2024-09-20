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الفلبيني ثيردي رافينا: فريق دبي لكرة السلة حقق أحلامي

9/20/2024 7:13:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يترقب ثيردي رافينا، لاعب نادي دبي لكرة السلة، مشاركته في اللعب أمام الجماهير الفلبينية مع افتتاح النادي حملته التاريخية في دوري رابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي في ملعب كوكاكولا أرينا غداً.

ويعتبر اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً واحداً من قائمة اللاعبين المميزين التي تتكون من 12 لاعباً، يتصدرها النجم السابق في الدوري الأمريكي للمحترفين، بيرتنز ديفيس، حيث من المقرر أن يلعب الفريق مباراة افتتاح الموسم في مواجهة نادي ريد ستار، حامل اللقب، غداً، في كوكاكولا أرينا دبي.

وقال ثيردي رافينا: لا شك في أن حصولي على فرصة لأعتبر دبي مكان إقامتي في العام المقبل هو أمر مذهل وتحقيق لحلمي، إنه يعني الكثير بالنسبة لي وأنا أحب دائماً خوض التحديات، ومن الجيد أن أكون جزءاً من فريق يضم لاعبين بارعين للغاية، وكان بعضهم قدوة بالنسبة لي أثناء نشأتي. أن أكون قادراً على تمثيل الفلبين ومنطقة آسيا، وبالطبع دبي، يعني الكثير بالنسبة لي)).

وإضافة إلى أنه يضع نصب عينيه مساعدة الفريق لتحقيق النجاح في موسمه الأول، فإن رافينا عازم أيضاً على أن يكون مصدر إلهام للجيل القادم، في كل مرة ينزل فيها إلى الملعب، حيث قال: ((نسعى بالتأكيد لتحقيق الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات، ومنح الانتصارات لدبي والإمارات، يتمثل أحد الأهداف الكبرى بترك إرث راسخ، كل الانتصارات التي يمكننا تحقيقها)).

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