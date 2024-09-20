خسارة «الأبيض» و«العنابي» في افتتاحية «دولية الوحدة لكرة السلة»

خسر المنتخب الوطني لكرة السلة (الأبيض) أمام فريق الاتحاد السكندري المصري 83 - 106، في منافسات اليوم الأول من بطولة الوحدة الدولية لكرة السلة، المقامة بصالة مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي.

وانطلقت منافسات البطولة مساء أول من أمس، وينظمها الاتحاد الإماراتي لكرة السلة ونادي الوحدة، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع شركة غلوبال أكتيف سبورتس بمشاركة 8 فرق، هي الإمارات، الوحدة، الاتحاد السكندري ((مصر))، الفتح الرباطي ((المغرب))، الكويت ((الكويت))، الكرخ ((العراق))، الحكمة ((لبنان))، والبشائر ((عمان))..

وضمن المجموعة ذاتها فاز الكويت على الكرخ العراقي بنتيجة 102 - 82، وفي المجموعة الثانية، خسر فريق الوحدة (العنابي) من نظيره الفتح الرباطي بنتيجة 75 - 89، بينما فاز الحكمة اللبناني على البشائر العماني بنتيجة 91 - 67.

وتقام اليوم السبت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث يلتقي الوحدة مع البشائر العماني عند الساعة الثانية والنصف، ويلعب الاتحاد السكندري مع الكويت في الرابعة والنصف مساءً، والحكمة اللبناني مع الفتح الرباطي المغربي في السادسة والنصف، وتختتم مواجهات الجولة الثانية بلقاء منتخب الإمارات مع الكرخ العراقي. وتقام البطولة بنظام دوري من دور واحد في المجموعات.