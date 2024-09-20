خسارة «الأبيض» و«العنابي» في افتتاحية «دولية الوحدة لكرة السلة»

(MENAFN
- Al-Bayan)
خسر المنتخب الوطني لكرة السلة (الأبيض) أمام فريق الاتحاد السكندري المصري 83 - 106، في منافسات اليوم الأول من بطولة الوحدة الدولية لكرة السلة، المقامة بصالة مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي.
وانطلقت منافسات البطولة مساء أول من أمس، وينظمها الاتحاد الإماراتي لكرة السلة ونادي الوحدة، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع شركة غلوبال أكتيف سبورتس بمشاركة 8 فرق، هي منتخب الإمارات، الوحدة، الاتحاد السكندري ((مصر))، الفتح الرباطي ((المغرب))، الكويت ((الكويت))، الكرخ ((العراق))، الحكمة ((لبنان))، والبشائر ((عمان))..
وضمن المجموعة ذاتها فاز الكويت على الكرخ العراقي بنتيجة 102 - 82، وفي المجموعة الثانية، خسر فريق الوحدة (العنابي) من نظيره الفتح الرباطي بنتيجة 75 - 89، بينما فاز الحكمة اللبناني على البشائر العماني بنتيجة 91 - 67.
وتقام اليوم السبت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث يلتقي الوحدة مع البشائر العماني عند الساعة الثانية والنصف، ويلعب الاتحاد السكندري مع الكويت في الرابعة والنصف مساءً، والحكمة اللبناني مع الفتح الرباطي المغربي في السادسة والنصف، وتختتم مواجهات الجولة الثانية بلقاء منتخب الإمارات مع الكرخ العراقي. وتقام البطولة بنظام دوري من دور واحد في المجموعات.
MENAFN20092024000110011019ID1108698189
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