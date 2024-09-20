Saturday, 21 September 2024 04:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خسارة «الأبيض» و«العنابي» في افتتاحية «دولية الوحدة لكرة السلة»

9/20/2024 7:13:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

خسر المنتخب الوطني لكرة السلة (الأبيض) أمام فريق الاتحاد السكندري المصري 83 - 106، في منافسات اليوم الأول من بطولة الوحدة الدولية لكرة السلة، المقامة بصالة مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي.

وانطلقت منافسات البطولة مساء أول من أمس، وينظمها الاتحاد الإماراتي لكرة السلة ونادي الوحدة، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع شركة غلوبال أكتيف سبورتس بمشاركة 8 فرق، هي منتخب الإمارات، الوحدة، الاتحاد السكندري ((مصر))، الفتح الرباطي ((المغرب))، الكويت ((الكويت))، الكرخ ((العراق))، الحكمة ((لبنان))، والبشائر ((عمان))..

وضمن المجموعة ذاتها فاز الكويت على الكرخ العراقي بنتيجة 102 - 82، وفي المجموعة الثانية، خسر فريق الوحدة (العنابي) من نظيره الفتح الرباطي بنتيجة 75 - 89، بينما فاز الحكمة اللبناني على البشائر العماني بنتيجة 91 - 67.

وتقام اليوم السبت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث يلتقي الوحدة مع البشائر العماني عند الساعة الثانية والنصف، ويلعب الاتحاد السكندري مع الكويت في الرابعة والنصف مساءً، والحكمة اللبناني مع الفتح الرباطي المغربي في السادسة والنصف، وتختتم مواجهات الجولة الثانية بلقاء منتخب الإمارات مع الكرخ العراقي. وتقام البطولة بنظام دوري من دور واحد في المجموعات.

MENAFN20092024000110011019ID1108698189

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث