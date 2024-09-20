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«الشراعية 22 قدماً» تدشن موسم دبي البحري

9/20/2024 7:13:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يفتتح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اليوم، فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد 2025-2024 بانطلاق منافسات سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً التي تجمع جيل المستقبل من محبي السباقات التراثية في فئتين، الأولى الشباب تحت 21 عاماً، والثانية الناشئين تحت 16 عاماً.

وتعود إثارة السباقات البحرية التراثية إلى شواطئ دبي الجميلة بين أفقها الساحر وجزرها الخلابة اليوم من بعد فترة الظهيرة، حيث سترفع القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً أشرعتها البيضاء من نقطة البداية باتجاه خط النهاية لمسافة تصل إلى 5 أميال بحرية بحثاً عن الناموس والتتويج في أولى محطات الموسم وبطولة دبي 2025-2024.

ويجمع السباق المرتقب 52 قارباً تمثل النخبة في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، ستصطف جميعها بالقرب من جزر العالم، حسب خطة مسار وكورس السباق، في انتظار رفع علم الأخضر إيذاناً بالبداية لتبحر باتجاه عوامات خط النهاية، بالقرب من فندق ((برج العرب)).

وأكملت اللجنة المنظمة ترتيباتها لبدء فعاليات الموسم بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، ومن بينها القيادة العامة لشرطة دبي وقيادة الحرس الوطني ((السرب الرابع)) والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي ومؤسسة دبي للإعلام وفي آي بي للخدمات الطبية.

وأطلع محمد سيف المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، النواخذة والملاك المشاركين في السباق، خلال اجتماعه بهم أول من أمس، على التفاصيل كافة الخاصة بالحدث والتعليمات والشروط الخاصة بالمشاركة، متمنياً للجميع التوفيق مع بدء الموسم، مشيداً بالتجاوب الكبير والالتزام بتنفيذ التعديلات الجديدة والمعتمدة من قبل اتحاد الإمارات للرياضات البحرية.

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