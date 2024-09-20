طيران الإمارات الراعي الرئيسي للاتحاد الآسيوي للرجبي

أعلنت طيران الإمارات، أمس، عن شراكتها مع الاتحاد الآسيوي للرجبي، لتصبح بموجبه راعياً رئيسياً للاتحاد الآسيوي للرجبي، تجسيداً لالتزامها المستمر بتطوير الرجبي وتوسيع نطاقها إلى أسواق جديدة، وتتيح الشراكة الجديدة متعددة السنوات للناقلة تمكين الاتحاد الآسيوي للرجبي من الاستثمار في بطولات الرجبي المتنوعة وبطولات السباعيات وفئة 15 لاعباً، بالإضافة إلى بطولات آسيا للرجبي والتي تقام بمشاركة 36 دولة.

وقال السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات: ((تتمتع طيران الإمارات بتاريخ حافل في دعم رياضة الرجبي، يرجع إلى بداية انطلاقتنا كناقلة جوية، ومنذ ذلك الحين، رسخنا حضورنا في هذه الرياضة على كل المستويات، من دعم للجهات والبطولات العالمية مثل الاتحاد الدولي للرجبي، وخمس بطولات متتالية لكأس العالم للرجبي، وسلسلة بطولات السباعيات العالمية، منها بطولة دبي لسباعيات الرجبي، إلى جانب الاتحاد الإماراتي للرجبي)).

وأضاف: نفخر بتمديد دعمنا للاتحاد الآسيوي للرجبي والمساهمة في الوصول بهذه الرياضة إلى أسواق جديدة وتعزيز حضورها، فضلاً عن فتح المجال أمام الرياضيين الأصغر سناً لتطوير مهاراتهم وتحقيق كامل إمكاناتهم، وسنواصل العمل على تسخير قوة الرياضات الشعبية لتعزيز الروابط مع المجتمعات التي نخدمها والمساهمة بشكل هادف في تنميتها.

وقال قيس الضالعي، رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي: ((يسعدنا الترحيب بطيران الإمارات باعتبارها الراعي الرئيسي للاتحاد الآسيوي للرجبي، إذ تشكل هذه الشراكة خطوة إيجابية في مساعينا لتوسيع نطاق رياضة الرجبي وتأثيرها عبر أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 36 عضواً وفي جميع أنحاء آسيا. تنبع ثقة طيران الإمارات بربط علامتها التجارية بالاتحاد الآسيوي للرجبي وفعالياته من سمعتنا الإيجابية ومدى الموثوقية والمصداقية والاحترافية التي يتعامل بها الاتحاد، وبدعم طيران الإمارات، نحن على استعداد لنقل إثارة الرجبي وقيمه إلى جيل جديد من الرياضيين والمشجعين)).

وأضاف: ((تنسجم أيضاً هذه الشراكة مع تواجد مقر الاتحاد الآسيوي للرجبي في دولة الإمارات، والتي أصبحت مركزاً لأنشطة الرجبي، وتوفر قاعدة استراتيجية لتطوير الرياضة ونشرها في جميع أنحاء القارة، ومن شأن هذه الشراكة أن ترسخ من مكانة الرياضة في آسيا لا سيما وأن طيران الإمارات تتواجد بقوة في أكبر فعاليات الرجبي حول العالم)).