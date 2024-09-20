«بطل الإمارات للشراع الحديث» تفتتح موسم أبوظبي البحري

تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أعلن النادي عن تنظيم الجولة الرابعة من بطولة بطل الإمارات للشراع الحديث ((الريجاتا))، والتي تقام يومي 28 و29 الجاري بمشاركة قوية لمختلف الأندية البحرية في الإمارات.

وتعد هذه الجولة بداية استئناف الموسم البحري المحلي للنادي مجدداً، بعد فترة توقف دامت لأكثر من ثلاثة أشهر، منذ الثامن من يونيو الماضي الذي شهد تنظيم سباق غناضه للمحامل الشراعية 60 قدماً، وجاءت بعد ذلك فترة المشاركات الدولية لفرق النادي في الصيف.

بالإضافة إلى تنظيم نوخذة أبوظبي الصيفي، وعودة النشاط مجدداً حالياً في نهاية سبتمبر. وتنطلق البطولة على مدار يومين مع فئات الإلكا المختلفة والأوبتيمست وبمشاركة متوقعة لأكثر من 70 بحاراً سيتوزعون على السباقات المختلفة.

ورحب سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بعودة واستئناف النشاط المحلي مجدداً على كاسر الأمواج في العاصمة ، ومع انطلاق منافسات الشراع الحديث كي تكون أول منافسة للموسم الحالي، وقال: يعود النشاط مرة أخرى بعد توقف للبطولات الرسمية مع المنافسة الحالية، والتي ستكون عودة قوية للتحديات الرياضة البحرية على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي.

وأكد الرميثي أن الموسم البحري المحلي سيكون حافلاً بالكثير من البطولات البحرية المتنوعة والإثارة الكبيرة عبر ما سيتم تنظيمه طوال الأسابيع القادمة من سباقات حديثة وتراثية مختلفة.